Proč jsem přijal medaili od Putina a jak to bylo s StB. Jaromír Nohavica exkluzivně

Jak Nohavica odpovídal? Tady je krátká ukázka z rozhovoru:
Záleží vám na tom, co si o vás myslí ostatní?
Už těch prvních pár slov, kterými jste začala rozhovor, ukázalo vše, co se na mě valí. Ale v životě je to asi normální, že z jedné strany přichází láska a z druhé strany neláska. Je důležité, aby to člověk ustál obojí. Mimochodem i moc lásky bolí, protože to trošku překáží.
Mí kolegové vědí, čím jsme žili, jaké byly průšvihy, co se dělalo na tajno... Kdybych opravdu řekl, že tenhle udělal tohle, tak by byly průšvihy, ale ty nebyly.