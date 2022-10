VIDEO: Blbinka pro radost. Pokáč nazpíval písničku s Nohavicou

Mezigenerační setkání – tak by se dala nazvat společná píseň Vzpomínáš, co zpíval John, kterou nazpívali Pokáč a Jaromír Nohavica. Oním Johnem v názvu je míněn John Lennon a slogan All You Need Is Love.