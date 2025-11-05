Dvě vážné ztráty kapela J.A.R. neustála. Ohlásila pauzu, možný je i úplný konec

„Naše milovaná kapela letos utrpěla dvě komplikované zlomeniny, tak komplikované, že je její osud velmi nejistý,“ stojí v příspěvku J.A.R. na Facebooku.
„Momentálně stojíme na křižovatce a zatím nevíme, kudy dál. Ztratili jsme najednou dvě nenahraditelné osobnosti, bez kterých naše kapela již není tou kapelou, kterou znáte.“
Kapela se plánuje na delší čas stáhnout. „Ve hře je i varianta, že po nadcházejících třech koncertech v Pardubicích, Chocni a Praze skončíme úplně,“ píše.
Podle J.A.R. bude vývoj situace záležet na zdravotním stavu Dana Bárty a také na tom, zda se kapele podaří najít „adekvátní náhradu za Klempu“ (Oto Klempíře, pozn. red.) Za Dana Bártu na koncertech dočasně zaskakoval Ondřej Ruml.
J.A.R. se rozloučí v Lucerně
Po šestatřiceti letech na scéně odehraje kapela koncert ve Velkém sále pražské Lucerny, který se uskuteční 17. listopadu. Bude mít nejen slavnostní, ale i rozlučkový charakter.
Na pódiu se po boku stálých členů objeví také Vojtěch Dyk, Orion, Vladimír 518, Matěj Ruppert, Tereza Černochová, Ondřej Ruml nebo Pan Lynx. Zvláštním momentem večera bude také návrat Dana Bárty na několik skladeb.
Ještě před pražským koncertem zahraje kapela 13. listopadu v Pardubicích a 14. listopadu v Chocni s hostujícím Ondřejem Rumlem.
Naše cesty nejsou slučitelné, dala kapela J.A.R. sbohem kandidujícímu Klempířovi
J.A.R. se zbavila Oty Klempíře, jednoho ze svých frontmanů, letos v srpnu, tedy nedlouho poté, co oznámil kandidaturu za Motoristy v Plzeňském kraji. „S lítostí Vám musíme oznámit, že jsme dnes večer v Poděbradech odehráli poslední koncert naší milované kapely s Oto Klempířem. Naše další společné životní cesty jsou bohužel neslučitelné,“ uvedla tehdy kapela na Facebooku.
Ve středu 5. listopadu se do Klempíře opřel zpěvák Samir Hauser, frontman kapely Vanessa, který vydal svůj první protestsong. Skladba se jmenuje Nadání a v klipu k ní figuruje Klempíř, aktuálně poslanec za stranu Motoristé sobě. Skladba pranýřuje zrádcovství, udavačství a avizuje Hauserovo chystané sólové album.
J.A.R. vznikli 17. listopadu 1989 v Praze. Kapela propojuje funk, rap, jazz a rock s ironickými českými texty a výraznou pódiovou energií.
K zásadním členům patří Roman Holý (klávesy, zpěv), Michael Viktořík (rap), Dan Bárta (zpěv), Miroslav „Mirek“ Chyška (kytara), Pavel „Bady“ Zbořil (bicí), Robert Balzar (baskytara), Filip Jelínek (trombon), František Kop (saxofon) a Radek Kašpar (saxofon).
Mezi výrazné nahrávky patří alba Mein Kampfunk, Homo Fonkianz, Armáda špásu, Eskalace dobra a Jezus Kristus Neexistus? J.A.R. patří k nejvlivnějším českým live kapelám posledních tří dekád.