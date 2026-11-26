V rámci blížícího se slavnostního večera připravili oba hudebníci pro diváky u obrazovek i přítomné v sále pražského Fora Karlín speciální verzi Ledeckého známého singlu. Během středeční zkoušky redakci iDNES.cz prozradili, jak k originálnímu spojení došlo.
S nabídkou na spolupráci oslovilo Danga vydavatelství Brainzone, které Ledeckého umělecky zastupuje. Z výzvy byl mladý umělec z počátku velmi zaskočený, s radostí ji však nakonec přijal. Oba dva tak dohromady v pátek večer na pódiu vystoupí s číslem, které je připraveno pouze pro tento televizní přenos Českého slavíka.
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Textovou úpravu si v tomto případě vzal na starosti právě Dang, jednatřicetiletý loňský laureát ceny Objev roku, který se o svou verzi v pátek podělí na streamovacích platformách.
„Nikdy v životě jsem nepřezpívával cizí písničku, vždy jsem zpíval jen svoje texty. Po konzultacích s Jankem a nacítění se na atmosféru a emoce, které za skladbou jsou, jsem k tomu přistoupil s pokorou a vytvořil to, co diváci uslyší,“ okomentoval hudební spojení Dang.
V neděli Dang se svým týmem vypustí do světa i klip k písni, který je inspirován původním klipem třiatřicet let starého hitu. Ledecký, který se v malé roličce ve videoklipu objeví, po prvním zhlédnutím nešetřil chválou.
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Pro Ledeckého to navíc bude z pozice vystupujícího zcela první vystoupení na slavnostním galavečeru hudební ankety vůbec. „Vážím si toho. Už jsem dozrál natolik, že jsem dostal šanci,“ uvedl čtyřiašedesátiletý zpěvák s humorem po středeční zkoušce.
Autor hitů jako Proklínám, Právě teď nebo Na ptáky jsme krátký navíc den před galavečerem Slavíků zahájí koncertem v Jablonném v Podještědí své vánoční turné, se kterým až do 17. ledna postupně vystoupí v pětadvaceti českých a slovenských městech.