Zemřela hudební pedagožka Jana Šulcová, rozená Kühnová

Jana Šulcová se narodila 9. září 1935 do hudebnické rodiny sbormistrů Jana a Markéty Kühnových. Spolu s bratrem Pavlem, který zemřel v roce 2003, byla už od prvních let života zapojena do hudebního života. Od tří let zpívala v Kühnově dětském sboru, který založil v roce 1932 její otec Jan Kühn, sbormistr a operní pěvec, zakladatel Českého filharmonického sboru. Matka Markéta Kühnová byla operní pěvkyně, sbormistryně a klavíristka.

Šulcová, tehdy ještě Kühnová, absolvovala na konzervatoři obor varhany a celý profesní život pracovala jako hudební pedagožka a sbormistryně dětských pěveckých sborů. Bratr Pavel založil Kühnův smíšený sbor a stal se známým sbormistrem a hudebním režisérem.

„Měli jsme to složité, protože v roce 1958 táta zemřel a Pavlovi bylo teprve dvacet,“ vzpomínala před časem Šulcová. „Ale už ve dvaceti měl velkou autoritu. Ještě za tatínkova života jsme si rozdělili sborová oddělení, já jsem vedla děti a Pavel dorůstající děvčata, z nichž vznikl Kühnův ženský sbor. Když se přidali muži z Českého pěveckého sboru, byl Kühnův smíšený sbor na světě,“ dodala.

Šulcová byla nadaná hudebnice, uznávaná pedagožka, odbornice na hlasovou výchovu a problematiku dětského zpěvu. Své znalosti z hudební teorie a osobní inspirativní přístup k dětským i dospělým žákům uplatňovala po více než šedesát let odborné práce.