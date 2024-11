Lepší být jednoprsá než úzkoprsá. Nad vodou mě drží koncerty, líčí Jana Koubková

Bývá označována jako první dáma českého jazzu, což nekvituje úplně s povděkem. „Nemám ráda škatulkování. Občas to nebyl jazz ani rock ani jazz rock. Byla to prostě krásná hudba,“ ohlíží se Jana Koubková za svou bohatou kariérou, která stále trvá. V Blues (ne)ohrožené seniorky, jedné z posledních písní, jež natočila, zpívá: „Já se ještě jako stará vůbec necejtím.“ Sedíme u ní doma v kuchyni, popíjíme bílé suché víno, jako kulisa zní její oblíbená hudba. Občas do toho něco zabrouká, zaboduje vtipnou hláškou, zažongluje se slovní hříčkou. A hlavně vypráví. S jiskrou v oku, někdy však také se smutkem v hlase… I když občas bojuje se splínem a samotou, nevzdává to. „Koncerty mě drží nad vodou,“ opakuje. A tak obklopena o generace mladšími hudebníky vymýšlí stále nové projekty. | foto: Michal Sváček, MAFRA