RECENZE: Obyčajnosti Jany Kirschner v sobě skrývají mnoho „neobyčajného“

Čili žádný úderný otevírák, album startuje pětiminutovým Prológem (Obyčajnosti), který v prvních okamžicích zní jako náhodná skrumáž zvuků, z níž se ale postupně vynořuje melodie a vše dostává řád.

Podobně je na tom i první „řádná“ písnička A po nás potopa, v níž je také třeba si ústřední melodickou linku vyzobnout z vzájemně propletených zvukových vrstev. Jana Kirschner a její muzikantský i životní partner Eddie Stevens, který album produkoval, vyznávají antihitový přístup a jsou spíše po náladě a atmosféře dokonalého souznění.

S hodinářskou trpělivostí a pečlivostí odměřují aranže, aby sloužily písničce a podtrhovaly textovou výpověď. Tiene se svými sedmi a půl minutami do zdejšího rozhlasového éteru rozhodně nepatří, ale pustíte-li si ji v klidu doma třeba do sluchátek, přestanete dýchat.

Obyčajnosti 75 % Jana Kirschner

Obyčajnosti jsou ztělesněním ryze autorského alba v tom smyslu, v jakém chápeme pojem autorský film. Jana Kirschner nejenže napsala a otextovala všechny písně, ale především do ní obtiskla kus svého já. Je to album introvertní, chvíli může trvat, než se mu člověk dostane na kobylku. Pak ale zjistí třeba to, že jde o bezpečný prostor, v němž se dá podle potřeby i třeba na chvíli schovat a nechat plynout myšlenky v hlavě.

Jana Kirschner se nevtírá, nechce nikomu svou hudbu násilně tlačit do hlavy. Nabízí otevřenou dlaň, ale jen tomu, kdo chce naslouchat, vnímat a cítit. Písničky jsou plné překvapení, jednotlivé motivy se přelévají, vyrůstají jeden z druhého a ačkoliv jde o ztišenou, až komorní nahrávku, je v ní zvláštní napětí, které nedovolí odtrhnout uši.

Ty tam jsou naštěstí doby, kdy se vydavatelství bezvýsledně snažilo, prostřednictvím anglicky zpívaného alba Shine, v němž nebylo ani za mák osobitosti, udělat z Jany Kirschner mezinárodní hvězdu. Na Obyčajnostech je to skutečná Jana Kirschner, která se snaží prostřednictvím písniček poskládat si život do tvaru, který bude co nejvíc vyhovovat jí a jejím blízkým.