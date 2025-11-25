Život pro salám a slevy. Všímám si, jak lidé rezignují a nechápu to, přemýšlí Muchow

Co konkrétně vás přimělo obnovit The Ecstasy Of St. Theresa a natočit nový singl?
My jsme si popravdě ani neuvědomili, že je to už devatenáct let, co jsme něco vydali. Když jsme začali loni znovu koncertovat, vnímali jsme společnou energii a uvědomili jsme si, jak moc nám to chybělo. Začaly se nám scházet nabídky na hraní na letošek a řekli jsme si, že jestli máme v koncertování pokračovat a stane se z nás opět existující a fungující kapela, musíme mít nový materiál. Zároveň jsme cítili, že to tam pořád je, že máme nápady a chuť skládat.
V minulosti většina materiálu Extáze vznikala tak, že jsem přinesl buď hotovou skladbu nebo nápad, který jsem buď dodělal sám, nebo v dialogu s Kateřinou. Nová píseň je ale vyloženě kapelové dílo, scházeli jsme se u mě ve studiu, společně jsme obráběli nápady, z čehož mám asi největší radost. A mám pocit, že je to na ní znát. Mám zkušenosti s produkováním zpěvaček, Katku znám léta, vím, co umí, a přesto mě její výkon ve studiu překvapil a mám z něj hrozně dobrý pocit. Na to jsem jako její kamarád, člen kapely a producent ohromně pyšný.
Bylo vám od začátku jasné, jak má nová EOST znít?
V první řadě jsme nechtěli znít jako náš vlastní revival nebo parodie. Mám pocit, že zníme tak, jak bychom měli a chtěli znít v roce 2025, a přitom je tam jasně patrné naše DNA.
Je Moon Sun Anything předzvěstí dalších nových skladeb?
Samozřejmě. Příští rok se chceme věnovat tvorbě dalších věcí s tím, že zatím není jasné, jestli z toho budou další singly, EP nebo celé album. Jdeme takzvaně od zápasu k zápasu a nechceme se omezovat v tom, že se budeme na sílu držet nějakého předem stanoveného formátu. Doba je navíc taková, že alba moc lidi nezajímají, takže půjdeme na další písničku, pak - doufejme - zase na další a pak se uvidí.
Ve vašem případě byla ostatně EP vždycky plnohodnotnou součástí diskografie a patřila k jejím vrcholům, viz třeba Fluidtrance Centauri.
Já osobně mám formát EP hrozně rád, i u svých oblíbených kapel, třeba u Cocteau Twins. Není to jen jeden singl, ale není to na druhé straně patnáct písniček. A přitom jde o sevřený útvar.
Před vámi jsou dva koncerty v Paláci Akropolis. Jak budou koncipovány?
Zahrajeme výběr z hroznů, čili písničky, které nás v roce 2025 ještě pořád baví hrát na koncertech. Bavíme se samozřejmě o období s Kateřinou, takže věci z alb In Dust 3, Slowthinking a Watching Black. Plus samozřejmě nový singl. Máme stálého hosta, doprovodnou zpěvačku Adélu, v níž má Katka oporu. Na deskách je její vokál složený z několika vrstev, na Moon Sun Anything jde o třiatřicet stop zpěvu. Takže když to zpívá naživo, není tam zdaleka všechno, co tam být má. Na koncertech taky bude v prodeji aktuální vinylový box se zmíněnými třemi deskami. Dosud totiž ani jedna z těch desek z éry s Kateřinou na vinylu nevyšla.
Co se ještě nového singlu týče, režíroval jste i klip. Poprvé jste si ale za kameru nestoupl, že?
Natočil jsem už klip k písničce Neon z alba In Dust 3. Bylo a je to z ryze praktických důvodů. S naším velmi omezeným rozpočtem nechci nikoho otravovat a mám naštěstí dost kamarádů filmařů, o které se můžu opřít, když je nejhůř. Je to třeba kameraman Saša Šurkala, který s námi točil už zmíněný Neon. Byl v jednom záběru, čili jsme tam nepotřebovali střih. Na Moon Sun Anything jsem střihače měl, Filipa Maláska. Říkal jsem si, že když se vracíme po tak dlouhé době, bylo by fajn o tom dát vědět i videoklipem, který teď doděláváme.
S jakými ambicemi se The Ecstasy Of St. Theresa vrátila na scénu?
Denně pracuju na nějaké hudbě a nejsem vždycky se vším stoprocentně spokojený. Vzniká strašná spousta zbytečných skladeb a my jsme do toho hudebního smogu nechtěli přispívat. Řekli jsme si, že když už budeme něco vydávat, ať to stojí za to. Jsme zodpovědnější, zároveň ale svobodnější. Nikdy jsme moc neřešili, co na naši hudbu kdo bude říkat. Když mě někdo poprosil, abych ho produkoval, vždycky jsem ho upozornil, že prodá míň desek než předtím. A teď si tuhle pozici užíváme ještě víc. Na nás nikdo nečeká, neuděláme - bohužel - hudební revoluci. Takže jsme to udělali vyloženě tak, jak se to líbí nám. A když se to bude líbit někomu dalšímu, je to jenom dobře. Když ne, je nám to úplně jedno.
Takhle jste ostatně uvažovali vždycky a je příjemné zjištění, že ani s léty nechcete dělat kompromisy.
K tomu bych chtěl něco podotknout. Všímám si, že lidi se s věkem dost často přestanou zajímat o věci, které je dřív bavily. Četli knihy, koukali na filmy, poslouchali hudbu, chodili na výstavy. A postupem času jako by na svůj dosavadní život rezignovali a začne je zajímat jen to, co mají v ledničce. Ale že by někdo z mé generace řešil, že tato kapela vydává něco nového, to vůbec. Dost lidí jako kdyby zapomnělo žít tím, pro co dřív žili. A žijou svůj život pro salám a slevy. Je to strašně zvláštní a moc to nechápu. Třeba v Německu nebo v Anglii to tak moc není, ale u nás řídí hudbu vkus teenagerů. A TikTok. Jasně, popové teenagerovské idoly být musejí, ale i generace středního věku by se měla a mohla zajímat o kulturu, o hudbu, která je baví. I když se třeba z fotbalového fanouška stane líný fotr, kterému se nechce jít na stadion, pustí si zápas aspoň doma v televizi a dívá se z gauče. Ale co se týče chození na koncerty nebo do kin, tam vidím dost často totální rezignaci.
Přispěl jste do knihy Šeptej nahlas, v níž publicista Miloš Hroch mapuje českou shoegazeovou scénu, do níž kromě vás patřili Toyen, Here, Naked Souls a další. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Miloš o hudbě píše líp, než jsme ji my tenkrát hráli. To byly devadesátky, na které se často vzpomíná se silnou nostalgií. Já nejsem ten typ, neoprašuju memorabilie a žiju tím, co bude. Ale díky tomuhle nastavení jsem spoustu věcí už zapomněl, takže jsem se prostřednictvím knížky vracel do minulosti a dost jsem si toho připomněl. Miloš zařadil tuhle naši scénu do kontextu světového dění, vyzpovídal cizince, kteří v té době žili v Česku, zjišťoval, jak nás vnímali angličtí hudební novináři a podobně.
Nikdy by mě nenapadlo, že budu číst knihu o svých kamarádech a o naší kapele. Jsem moc rád, že vyšla, spousta lidí možná ani nevěděla, že tady taková scéna fungovala a že někteří z nás byli v éteru na MTV a BBC a v hledáčku slavného britského rozhlasového dýdžeje Johna Peela.