Co nechodím volit, dost se mi ulevilo, říká frontman kapely Visací zámek

S kapelou patříte mezi punkové legendy. Nosil jste někdy na hlavě pankáčské číro?

Hele, dlouho ne. Před lety jsem se o to pokusil, to mi bylo tak kolem padesátky. Říkal jsem si, že je nejvyšší čas to zkusit, ale úplně to nedopadlo. Chvíli jsem nosil takové dost nízké číro, ale je to nesmírně náročné na údržbu a to mě nebavilo. Zůstal jsem u svojí klasiky. Člověk nemusí nosit punk na hlavě, stačí, když ho má v srdci.

Kvůli nízkému důchodu asi budu muset hrát do smrti. V sociálním pojištění mám minimálně deset roků díru.