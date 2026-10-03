Strávit s něčím třicet let je dost šílené, přemýšlí Jan Čechtický z Ohm Square

Třicetiny neslaví jen Ohm Square, ale také film Šeptej, v němž hrál Jan Čechtický jednu z hlavních rolí. Snímek byl při této příležitosti letos uveden na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary a doprovázel jej koncert obnovené kapely Colorfactory. Jejího comebacku se ale někdejší člen Čechtický neúčastní – a v rozhovoru vysvětluje proč.
Vím, že se příliš neohlížíte do minulost, ale přece jen – třicet let trvání kapely je úctyhodné výročí. Znamená pro vás něco?
Obecně strávit s něčím třicet let je něco dost šíleného a dalo by se to přirovnat k manželství. Když jsme připravovali turné k 30. výročí, které teď jedeme, bohužel jsme se museli ohlédnout a udělat alespoň menší rekapitulaci. Přišli jsme na to, že to samozřejmě uteklo strašně rychle a že jsme se dostali do bodu, kdy se s Charlottou jako jediní dva členové Ohm Square známe jako brácha se ségrou. Jsme schopni si vynadat a za hodinu o tom nevědět. Vybudovali jsme si jeden k druhému respekt a myslím, že se dost dobře známe. Zároveň jsme sami překvapení, kam jsme se za tu dobu posunuli osobnostně a vztahově.
Co trochu chybí, je silnější posluchačské zázemí, jaké bylo v 90. letech. Ale to se týká prakticky veškeré hudby, nejen taneční.