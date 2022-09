VIDEO: Budařův Princ Mamánek putuje za láskou v klipu k písničce Na pobřeží

Na písni a klipu pracoval stejný tým, jako na samotném filmu. Záběry pro klip natočil v Hudebním divadle Karlín kameraman filmu Jan Malíř, hudbu nahrála Filharmonie Brno pod vedením dirigentky Vandy Procházkové.

Videoklip odhaluje nové záběry ze samotného filmu Princ Mamánek, který vstoupí do českých a slovenských kin 27. října 2022.

Princ Mamánek je veselá pohádka jako ze života o princi, který musí dospět v krále. Rozmazlený princ Ludvík se ve filmu vydává do světa, aby na své dobrodružné cestě zjistil, jak vypadá opravdový svět mimo zdi jeho přepychového zámku, o němž zatím jen četl v knihách.

V roli milující královny se před kameru vrátila představitelka princezny Arabely Jana Nagyová. Vypravěče a hrobníka v jedné osobě ztvárnil Boleslav Polívka, krále Martin Huba, princova průvodce na cestě hraje Ondřej Vetchý, prostořekou holku Bětu z hospody Veronika Khek Kubařová.

Film je srdečním projektem Jana Budaře, jenž napsal knižní předlohu, scénář, film režíroval a hraje i titulní roli postaršího prince.

Píseň Na pobřeží jako duet odkazuje k tomu, že na své dobrodružné výpravě nalezne princ Ludvík i lásku v podobě zmíněné Bětky. „Je to pro mě nezvyk, většinou jsem hrála princezny a naposledy dokonce královnu,“ říká k roli Kubařová.

„Kdežto Běta z Prince Mamánka je obyčejná holka z krčmy, prověřená životem, upřímná a otevřená. Co na srdci, to na jazyku. Pokud něco nechce, tak být princeznou,“ dodává herečka. „Rozhodně bych ale nechtěla ve skutečnosti roznášet pivo v hospodě jako Běta. Naplněné korbely jsou opravdu těžké a to, že jsem u toho v pohodě a usměvavá, to jsem musela opravdu zahrát,“ říká ještě.

Snímek se natáčel během loňského září a října na několika různých místech Česka. Tvůrci vystřídali prostředí Pohanska na jižní Moravě, Lednicko-Valtický areál, Žehrovskou oboru v Českém ráji, skály a lesy Kokořínska nebo zámek Dětenice.