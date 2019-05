RECENZE: Jamiroquai byli zážitek díky nekompromisně dobře odehrané hudbě

Takových koncertů se nevídá tolik. Obzvlášť ne v O 2 areně, kde produkce většinou bojují se zvukem. Ale pojďme se nejdřív vypořádat s tím, co se v sobotu večer nepovedlo. Hodinové vystoupení předskakujících raperů nebylo z nejzábavnějších, zvlášť když nezapomněli zdůraznit, že to, co dělají, je ten pravý hip hop.



Jamiroquai Autor: Jamiroquai Místo konání: O2 arena, Praha 25. května 2019 Hodnocení­: 85 %

Na druhou stranu se během jejich setu aspoň hala docela slušně zaplnila, protože úderem osmé to ještě ze strany návštěvníků vypadalo na pořádnou ostudu.

Jinak však večeru bylo málo co vytknout. Jamiroqaui hráli skvěle, pohlídali si také výborný zvuk a prakticky bezchybně zpíval i Jay Kay oděný tradičně do teplákové soupravy, k níž neméně typická blikající čelenka působila jako z jiné planety. Vypadalo to, jako kdyby do arény doběhl nebo dojel na kole. Ostatně to, že si během dne užíval Prahu ze sedla bicyklu sdělil publiku v jedné z mála svých promluv.

To, že se moc nemluvilo, bylo pravé požehnání. Jamiroquai zahráli jen patnáct songů včetně přídavkového letitého hitu Virtual Insanity, ale protože každý z nich je dlouhý jak týden před výplatou, vystoupení zabralo poctivé dvě hodiny. Byl to prostě exemplární příklad vynikající show, která přitom stojí takřka výhradně na nekompromisně dobře odehrané hudbě.

Kapela nenechala spadnout řetěz a nenechala publikum ani vydechnout. Dokonce představovačku jednotlivých členů zvládl Jay Kay bez zastavování během písně Runaway.

Už byl pochválený zvuk. Nutno dodat, že byl i vzadu tak silný, že se vlnili lidé nejen na tribunách úplně naproti pódiu, ale nadšeně se tančilo i v průchodech na plochu. Tedy v místech, kde se většinou zdržují ti s vlažnějším zájmem.

Byl to zážitek, kterých se především v kategorii velkých halových koncertů neodehrává mnoho.