Sinatra v teniskách bude poprvé koncertovat v Praze

Přezdívají mu Sinatra v teniskách. Má rád jazz, swing, ale i rock nebo hip-hop. Kdo zažil jeho koncerty na Colours of Ostrava 2009 a 2013, nejspíš na ně nezapomene. Jamie Collum předvedl show v tom nejlepším slova smyslu. S obrovskou lehkostí a virtuozitou přecházel od jazzu k popu a zpět, bubnoval i na piano, beatboxoval, padal ze stoličky a v jednu chvíli vylezl na klavír s pivem v ruce a obřím skokem se snesl zpět na pódium. Nyní se tento skvělý hudebník představí poprvé naživo v Praze, konkrétně 12. května 2020 v novém prostoru O2 universum. Přijede v rámci turné k aktuální desce Taller, kterou vydal letos v červnu. Vstupenky na sezení v cenách od 990 do 2 490 Kč budou v prodeji od 13. září 2019 od 10.00 hodin exkluzivně v síti Ticketmaster.

Jamie Cullum za dvacet let své hudební kariéry změnil mnoha miliónům lidí názor na jazz, který vkusně a s vytříbenou lehkostí spojuje s popem. „Nikdy jsem se nesnažil předstírat, že žijeme v padesátých letech. Žiji tady a teď. Mám rád Beyoncé, Massive Attack, ale stejně tak Cheta Bakera nebo Franka Sinatru,“ svěřuje se. Dokáže zahrát svérázné verze skladeb Cole Portera, Kurta Ellinga, Counta Basieho, Jimiho Hendrixe, Kanye Westa, Rihanny, Radiohead ińebo White Stripes. Nadšená média Culluma od samého začátku překřtila řadou přirovnání: Sinatra v teniskách, David Beckham jazzu nebo zázračné dítě. Za své nahrávky, kterých prodal více než kterýkoliv britský jazzman v historii, byl nominován na Grammy, Zlatý glóbus nebo Brit Awards. „Nejvíc mě inspiroval Herbie Hancock, což byl můj první kontakt s jazzem. Pak jsem se do něho ponořil víc a propadl Milesi Davisovi, Theloniousovi Monkovi, Keithu Jarrettovi a Bradu Mehldauovi. Ti všichni mají zásluhu na tom, jak dnes hraji,“ říká o své hře na klavír.

Na vydání prvního alba Heard It All Before v roce 1999 použil studentskou půjčku a aby se uživil, hrál čtyřikrát i pětkrát týdně. Nejen na klavír, ale i na jakýkoliv nástroj, který zrovna v dané kapele, kde účinkoval, chyběl. Globální úspěch mu přinesly následující dvě alba: Twentysomething a Catching Tales, která přinesla mix autorských písní, jeho oblíbených jazzových skladeb i originálních coververzí současných hitů. Poté pět let neúnavně vystupoval po celém světě a vybudoval si pověst jednoho z nejlepších koncertních hudebníků dneška, který dokáže sdílet pódium s tak žánrově odlišnými muzikanty jako Herbie Hancock, Kendrick Lamar, St Vincent nebo Lang Lang. Na aktuálním albu Taller se vrátil k autorské tvorbě.

I díky filmovému a literárnímu vzdělání chová Jamie Cullum vřelý vztah k filmové hudbě. Jeho písničky zněly například ve filmu Gran Torino režiséra Clinta Eastwooda, v animovaném snímku Robinsonovi nebo v komedii Bridget Jonesová – S rozumem v koncích.

Od roku 2010 má na rozhlasové stanici BBC Radio 2 vlastní pořad, v rámci něhož posluchače seznamuje se světem jazzu, hip-hopu a elektronické hudby. Jeho hosty byli například Paul McCartney, Paul Simon, Clint Eastwood, Dave Brubeck, Martin Freeman, Kate Bushová nebo bubeník Metalliky Lars Ulrich. „Před mnoha lety jsem tento pořad začal dělat spíše jako takové zábavné dobrodružství, ani jsem nevěděl, kam mě to dovede. Poslouchal jsem hudebníky, díky nimž jsem si zamiloval hudbu a kteří mě tak přivedli k aktivnímu hraní. Vždy jsem věřil v sílu kvalitního ’osvíceného’ výběru, cítil jsem se jako posel chytré a zaujaté dramaturgie,” říká Cullum, který se jako hostující kurátor podílel na některých svých oblíbených festivalech. Vedle toho je jedním z porotců Mercury Music Prize a angažuje se v několika charitativních projektech