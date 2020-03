RECENZE: Baladýr James Blunt vzbuzoval emoce jen místy

Mohl za to mohla ne zcela zaplněná Tipsport Arena, ale během úvodní How It Feels To Be Alive a následující Smoke Signals to vypadalo, že si Blunt s doprovodnou kapelou hrají spíš pro sebe. O trochu víc se to rozhýbalo až s The Truth a hitem Wisemen. I tak ale jako kdyby James Blunt a spol. jeli tak nějak na půl plynu. Nelze samozřejmě od muzikanta, který svou kariéru postavil na tklivých písničách pro dívky a paní, že na pódiu rozjede zemitý nářez a bude při zpěvu trojčit jako Mick Jagger nebo Steven Tyler, ale té nyvé baladičnosti bylo místy opravdu moc.



James Blunt působí vlastně docela sympaticky, jeho promuvy mezi písničkami jsou přirozeně vtipné, nenucené, ale v okamžiku, kdy začne zpívat, je to prostě takový Mirek Dušín s kytarou. Ani stopy po jakékoliv rock’n’rollové špíně a potu, vše úhledně zabaleno a připraveno k okamžité spotřebě.



Bluntovy písničky asi spíš lépe fungují při domácím poslechu, živě nemají potřebnou razanci, aby vygenerovaly alespoň náznak spontánní a strhující atmosféry. Tleskalo se, pravda, do rytmu, ale spíš jak nějak z musu, mechanicky. Jako ta paní, co seděla kousek od mě... Tleskala, protože „se to tak na koncertech dělává“, nevypadala, že by ji hudba tak rozvášnila.





Těžko takový koncert nějak zhodnotit. Nelze mi vlastně nic zásadního vytknout, ale také není důvod z něj být nadšený. Samozřejmě pokud James Blunt zásadně nekonvenuje s vaším vkusem. Bylo to defilé „hezkých“ písniček, u nichž se člověk uvyklý náročnějším a sofistikovanějším hudebním formám místy dost intenzivně nudil.



Once Upon a Mind World Tour James Blunt Tipsport Arena, Praha 6. března 2020 Hodnocení­: 45 %

A ani zmíněný největší hit You’re Beautiful to příliš nenarovnal. Co ale taky čekat od zpěváka, jehož nejznámější písničku zařadil časopis Rolling Stone mezi deset nejotravnějších skladeb všech dob a celkově je považována za jednu z nejhorších písniček, které kdy vznikly. Na druhé straně, do tohoto pomyslného seznamu, který sestavovalo několik skladatelů, rozhlasových moderátorů a dalších, patří například Beatles se svým Ob-La-Di, Ob-La-Da nebo Bobby McFerrin a jeho Don’t Worry, Be Happy, čili je James Blunt svým způsobem v dobré společnosti.