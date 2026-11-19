Zpěvák před vydáním alba fanouškům slíbil, že se nechá přejmenovat na „Ryan Air“ podle nízkonákladové aerolinky, pokud se deska dostane na první místo oficiálního britského albového žebříčku. Album Airplane Mode se skutečně stalo nejprodávanější deskou týdne – pro Blunta jde o první britskou jedničku po devatenácti letech od nahrávky All the Lost Souls (2007) a celkově třetí po debutu Back to Bedlam (2005).
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You’re Beautiful. Do Prahy opět přijede koncertovat písničkář James Blunt
Podobnou sázku zkoušel už v roce 2024 u dvacetileté reedice Back to Bedlam, kdy fanoušci v anketě vybrali jméno Blunty McBluntface. Tehdy ale nahrávka skončila sedmá, takže ke změně nedošlo.
V poslední době se Blunt objevil také v druhé řadě pořadu The Celebrity Traitors a na letošním udělování cen Ivors předal speciální mezinárodní ocenění producentce a skladatelce Lindě Perry.
Nové skladby i starší repertoár představí zpěvák brzy naživo i českým posluchačům. V pátek 5. března vystoupí v pražském O2 universu. Zda už tehdy bude vystupovat pod novým jménem, zatím není jasné.