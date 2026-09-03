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You’re Beautiful. Do Prahy opět přijede koncertovat písničkář James Blunt

Autor:
  16:32
James Blunt

James Blunt | foto: iDNES.cz

Praha 6.3.2020 MF iDnes kultura koncert James Blunt Praha Foto MAFRA Tomáš Krist
Praha 6.3.2020 MF iDnes kultura koncert James Blunt Praha Foto MAFRA Tomáš Krist
Praha 6.3.2020 MF iDnes kultura koncert James Blunt Praha Foto MAFRA Tomáš Krist
Praha 6.3.2020 MF iDnes kultura koncert James Blunt Praha Foto MAFRA Tomáš Krist
5 fotografií
James Blunt, britský písničkář a autor hitů You’re Beautiful, Goodbye My Lover nebo Wisemen, se po třech letech vrací do Prahy. V rámci evropského turné Airplane Mode Tour vystoupí 5. března příštího roku v pražském O2 universu.

Absolvent vojenské akademie, který sloužil například v Kosovu, debutoval po odchodu z armády s albem Back to Bedlam (2004). Právě z něj pochází You’re Beautiful, Goodbye My Lover nebo Wisemen, skladby, které se staly světovými hity a dodnes patří k nejznámějším písním britského písničkáře.

Album Back to Bedlam zároveň patří v Británii do dvacítky nejprodávanějších nahrávek všech dob a Blunt za něj získal ocenění Brit Awards, MTV Europe Music Awards a pět nominací na ceny Grammy.

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Na úspěch debutu navázal albem All the Lost Souls (2007), ze kterého pochází hit 1973. Ten obsadil první příčku hitparádových žebříčků ve 20 zemích. Během více než dvacetileté kariéry vydal James Blunt celkem sedm studiových alb a vybudoval si pověst výrazného koncertního interpreta, jehož vystoupení kombinují emotivní balady s energičtějšími skladbami.

Do Prahy se nyní vrací po třech letech, aby v O2 universu odehrál koncert plný svých největších hitů i novější tvorby. Fanoušci se mohou těšit na skladby, které provázejí Bluntovu kariéru od jejího začátku, stejně jako na písně z připravovaného alba Airplane Mode.

To zpěvák vydá 6. listopadu u vydavatelství Atlantic Records a nabídne dvanáct skladeb. Album představuje první singl Tastes Like Summer a také nově vydaná skladba Weight of It All, která se dotýká tlaku, jenž na člověka vytváří současný svět.

Vstupenky na pražský koncert budou k dostání v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Fanouškovský předprodej odstartuje 8. září v 10:00, do veřejného prodeje se vstupenky dostanou 9. září v 10:00 hodin.

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