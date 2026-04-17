Můžete popsat proces vzniku desky Astronauti a roli, kterou v něm sehrál producent Aid Kid a vaše kapela?
Většinou mám v telefonu nahrané poměrně podrobné demo nahrávky. S nimi jdu za Aid Kidem a zeptám se ho, co on na to. Někdy bývá kritičtější, někdy se mu to líbí víc, jako třeba tentokrát. Kapela v době, kdy jsme šli do studia, nové písničky párkrát slyšela, ale skoro je neznala. Takže jsme pak společně nahrávali hrubý základ vlastně z čisté vody. Z něj jsme potom, v průběhu dalších pár měsíců, stavěli s Aid Kidem další aranže. Pracovali jsme s nástroji nahranými kapelou, různě jsme je rozstříhali, zpřeházeli, případně změnili zvuk a znova to sestavovali dohromady.
Videoklip Plán, stejně jako předchozí dva, natočil Jakub König s dlouholetými spolupracovníky z kapely Hvězdy.
Tentokrát se o kameru, střih i animace postarala VJka a filmařka Linda Arbanová. Natáčelo se primárně v lokacích a kulisách divadelního souboru Pomezí, pro jehož představení Karavana loni König složil hudbu.
Součástí vizuálu jsou, stejně jako u předchozích klipů a na koncertech, i Königovy obrazy, které k albu namaloval.
Jak vznikaly texty?
S textem mi často pomáhá, když už mám kus napsaný a rovnou si jej nazpívám do demosnímku v telefonu. Dozpívám až tam, kam mám dopsaná slova… a pak prostě zkusím pokračovat dál. To jsou strašně zajímavé věci, které člověku podvědomí rychle nabídne, když řádek textu končí a ono by to ještě chtělo něco doříct.
Některé texty jsou novější, ale u tří vznikly první sloky nebo zárodky před spoustou let. Konkrétně u písní Zakopaný, Plán a Dolů.
V písni Zakopaný zpíváte: „Někdy potřebuju jenom kopat kolem sebe a nemyslet na druhý.“ Kdy jste píseň složil a jak se vám k danému tématu v průběhu času měnil vztah?
Útržek textu jsem měl v šuplíku snad od dvaceti a nemohl jsem s ním hnout. Dlouho jsem přemýšlel, o čem by měl vlastně být. Jestli o vnitřním vzteku? Nebo kontrastu mezi tím, jak působím navenek jako laskavý člověk, ale zároveň v sobě cítím i temnější proudy a potenciál k agresi. Jenže jakkoli jsem to zkoušel, nikdy se mi text nepodařilo dokončit.
Čím to je, že na to tedy dozrál čas právě nyní?
I díky práci s holotropním dýcháním a změněnými stavy vědomí jsem se dostal k různým zasunutým vzpomínkám. Tím se mi pohled na písničku časem posunul a proměnil. Možná nejde o kreativní vyjádření vnitřního vzteku. Možná nejde tolik o to „kopání okolo sebe“, ale spíš o to, co zůstalo v tom příběhu zakopané. Co zůstalo nevyslovené.
A to je konkrétně co?
Jak jsem se pustil do textu z nového úhlu a úspěšně se prokopal druhou slokou, spontánně se mi vynořila konkrétní vzpomínka na zážitek šikany z dětství v České Lípě, v mém rodišti, v křehkém období mého života. Ten druh vzpomínky, co člověk spíš vytěsňuje a snaží se zapomenout.
Najednou ale otevřela úplně nový příběh, který sice obsáhl a probudil i tenhle traumatický zážitek, ale pomohl mi píseň pootočit do jiné perspektivy. A to mi zase pomohlo celou událost přestat pevně držet uvnitř jako tajemství a symbol strachu a ponížení, ale udělat z něj zdroj vnitřní síly. Protože nakonec jsem to všechno zvládl přežít a nějak se s tím v průběhu dospívání a dospělosti popasovat. Protože se mi povedlo vystoupit z role šikanovaného kluka, který je nejistý a neustále se obává, co by se mohlo stát.
Jakub König
Hudebník, spisovatel, textař a výtvarník Jakub König patří mezi nejvýraznější osobnosti české hudební scény.
Poprvé na sebe upozornil jako frontman kapely Obří broskev, později prorazil se sólovým projektem Kittchen.
Stojí také za projektem Zvíře jménem Podzim a v posledních letech vystupuje pod vlastním jménem. Za svou tvorbu získal mnoho hudebních ocenění.
Takže je v tom částečně i vzkaz vám jako malému klukovi?
Ano. I díky sezením Maitri dýchání se mi několikrát podařilo k tomu vyděšenýmu a osamělýmu klukovi vrátit. A ukázat mu, že až bude velkej a dospělej, všechny tyto věci budou v pořádku, že se mu to podaří překonat.
A to je dobrá zpráva i pro lidi, které potkává nebo potkalo něco podobného. Že se s tím vším dá něco dělat, že nemusíme být otroci starých situací a zranění. Že nemusí náš život ovládat, ale že z nich můžeme udělat něco krásného, něco, co se může dotknout srdce druhých lidí. A co jim třeba pomůže nést podobný druh zážitku.
Další starší text, který jste zmínil, je pro píseň Plán. K té zároveň právě vychází klip.
Protože se mi povedlo po letech dotáhnout skladbu Zakopaný, pustil jsem se povzbuzen do další dlouho odkládané písničky s pracovním názvem Náckovi ve mně. Tady mne nakonec vysvobodil odlehčený riff na dětskou třístrunnou kytarku. Myslel jsem původně, že to bude písnička, kde to všechno všem nandám, budu nesmiřitelně přísný a přinesu jednoznačný pohled na věc. To byl ale samosebou nesplnitelný úkol.
Pomohlo mi vykašlat se na ty velké plány a postavit s k deset let omílanému tématu z aktuální perspektivy. Z pohledu otce dvou malých holčiček, z pohledu chlapíka, kterému pomalu táhne na padesát a místo k radikálnímu osočování ho to vede spíš k pohledu do zrcadla. To rozhodnutí zahodit desítky starejch pokusů a začít psát za sebe tady a teď mi uvolnilo ruce.
V čem?
Zjistil jsem, že nemusím být až tak radikální. A že zároveň musím perspektivu toho, že v každém je nějaký potenciál k dobru, ale i ke zlu, vztáhnout také sám na sebe. Nemůžu to chtít jen po posluchačích, ale především sám od sebe. I ve mně je ten potenciál ke zlu a k tomu chovat se, třeba ze strachu nebo ohrožení, ošklivě, sobecky nebo bezohledně k ostatním. A je moje zodpovědnost se o tuhle svou stínovou a temnou stránku co nejlépe postarat, aby to nekontaminovalo a neničilo mé vztahy.
Takže plán na záchranu světa, o kterém v písni zpíváte, je „být k sobě laskavější“, ale zároveň obejmout tyto své stinné stránky, toho „nácka v sobě“?
Je to tak. Možná, místo velkolepého zachraňování celého světa, bychom se mohli koncentrovat na ty malé, zdánlivě jednoduché úkoly, jako je dobrý vztah k sobě, ke své fyzické a psychické stránce a ke svým nejbližším. To je ta věc, kterou máme opravdu ve své moci změnit a nějak s ní pracovat. Je dobré nad těmi vzdálenými a velkými průšvihy nebo úkoly přemýšlet a nějak se k nim vztahovat a zapojit. Ale myslím, že by nám kvůli nim neměla utéct péče o ty nejbližší vztahy. Protože to je nakonec nejvzácnější a nejdůležitější věc vůbec.
Abych nebyl zahořklý otec
Když jsme u blízkých vztahů, jak váš postoj k tvorbě proměnila rodina a role otce?
Když se nám narodily děti, dokopalo mě to k tomu jednak začít se zabývat prioritizací toho, co je pro mě opravdu důležité, a tím, co přestávám stíhat. Na něco nebyl vůbec čas a energie. Některé věci se naopak ukázaly jako nezbytné pro zachování zdravého rozumu.
Což je, předpokládám, právě umění?
Ano, je pro mě velmi terapeutické moci tady sedět a malovat nebo pracovat na hudbě. Pomáhá mi to být v životě šťastnej, spokojenej a v kontaktu s něčím opravdovým, živým a skutečným. S něčím, co má opravdový význam, co mě naplňuje, dokáže mě uvolnit a zbavit úzkosti. Dřív jsem tento druh uvolnění a odlehčení hledal třeba v alkoholu.
Jak dlouho abstinujete?
Teď to bude devět let, co nepiju. Dost jsem s tím bojoval. A možná bych to nezvládl, kdyby nebylo toho, že už jsem měl v životě osahanou tvorbu.
Takže vám z toho pomohla ven především trojice tvorba, Maitri dýchání a rodina?
Jo. Dřív jsem si myslel, že kdybych měl rodinu, nebudu moct dělat umění, protože se budu muset věnovat rodině, vydělávat peníze. Ale nakonec se ukázalo, že to vůbec není „buď, a nebo“. Naopak. Je důležité se o sebe dobře starat, abych mohl být pro rodinu v síle, abych nebyl zahořklý otec, který není v životě spokojený, a tudíž to nedokáže předat ani svým dětem.
Nemyslím to samozřejmě tak, že otec vydělává, takže musí být v pohodě a ostatní si s tím nějak poradí. Spíš tak, že základem dobré péče o ostatní je začít u sebe. Je důležité, jak se cítíme všichni v rámci té naší malé rodinné buňky.
To se odráží i ve vašich písních.
Ano, proto se v těch písničkách tolik objevují okamžiky radosti skryté v tom aktuálním zmatku a různých povinnostech a ranním vstávání a svačinkách a různých kroužcích. Zblízka ten život vypadá jako každodenní strašný šrumec, chaos, velmi vyčerpávající, často neuspokojivá věc, ale zároveň to jsou ty nejlepší okamžiky našich životů, kdy vidíme vyrůstat naše děti. Časy, na které budeme jednou vzpomínat s láskou.
Na nic nečekat
Někdy člověk spíš čeká, až život začne, místo aby ho opravdu žil v přítomném okamžiku. Z té desky přitom cítím i výzvu žít naplno, dělat naplno věci, co má fakt rád.
A tohle je právě jedna z důležitých informací od dětí. Že už to začalo, teď už to je, teď už to probíhá. Je čas na nic nečekat a vydat se na cestu. Asi před třinácti lety jsem procházel hlubokou osobní krizí, když jsem si náhle uvědomil, že pokud ve svém životě skutečně nevyrazím směrem za vším, co zbožňuju a potřebuju, tak k tomu nikdy nedojdu. Že jsem strávil tolik času vyprávěním, co jednou všechno udělám, nebo co bych udělal, kdybych… až jsem se k tomu málem nedostal.
Co to pro vás znamenalo za konkrétní kroky?
Tehdy jsem zjistil, že opravdu budu muset udělat i ty nepříjemné věci a zariskovat. Vzdát se kariérního růstu a odložit ještě budování rodinného krbu. Cítil jsem, že bych se měl víc věnovat umění a prozkoumat to, než budu mít děti.
Docela mne překvapilo, že když se nám pak děti skutečně narodily a já stál před rozhodnutím, někde nastoupit, nebo se naopak pokusit uživit rodinu jako umělec, vyhrála ta druhá možnost. Léta jsem si na to netroufal. Ale teď najednou nebyl čas chodit do zaměstnání a pak ještě někde po nocích lítat s kapelou, protože bych děti vůbec neviděl. A tak jsem se rozhodl pro umění a zároveň se zařekl, že se do toho tedy pustím pořádně.
Je to trochu paradoxní. Celá léta jsem se obával, že budu mít nečekaně rodinu a znemožní mi to být ponořený do umění. Nakonec, když se to stalo, tak to ve skutečnosti fungovalo úplně opačně.
Takže vás teď živí hudba a malba?
K mému setrvávajícímu překvapení a vděčnosti je to tak. Teď v březnu to je šest let. Malování a prodávání obrazů v tuhle chvíli přináší víc peněz, hudba jich zatím víc spotřebovává. Ty obrazy jsou ale pro mne pořád takový tajemný. Jsou období, kdy to jde samo. A pak jsou časy, kdy vůbec nevěřím, že by to celé mohlo fungovat, třeba tři měsíce nikdo nekoupí nic.
V tu chvíli se zdá, že je všechno špatně a jakýkoliv předchozí úspěch je irelevantní. Překvapuje mě, že i po těch mnoha letech, kdy cítím, že minimálně pro sebe jdu správnou cestou, se v těchto temných nebo náročných měsících hned přihlásí pochyby, jestli by nebylo bezpečnější nebo rozumnější dělat něco normálního.
Naštěstí to je jen fáze. Spravilo se to s vydáním nové desky?
Do určité míry ano. Namaloval jsem obrazy, které mi umožnily na tu desku vydělat a natočit ji. A album zase nějakým způsobem přitáhne lidi k obrazům. Navzájem se to ovlivňuje. Taková zvláštní provázanost, do které se snažím moc nezasahovat. A snažím se být v obojím poctivě. Abych věděl, že se na to můžu spolehnout.
Co aktuálně dále plánujete, ať už v pracovním nebo osobním životě?
V současné době dokončujeme s mou ženou Mášou výcvik Maitri dýchání a dost nám to teď zaplňuje čas i kapacitu. Pokud se mi povede v září odgraduovat, budeme moci facilitovat vlastní dýchací sezení. To bych řekl, že bude v našich životech v příštích letech velká věc.
Ostatně zážitkům ze změněných stavů vědomí se týká i ilustrovaná knížka, kterou zatím nosím v hlavě. A kterou bych moc rád dal v průběhu dalších let dohromady. Opravdu moc se těším na letní a podzimní koncerty s naší kapelou Hvězdy. Teď s materiálem ze dvou desek jsou ta živá hraní úžasné zážitky. Nádherné věci nás po proudu čekají.