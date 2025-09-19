Jazzman Konopásek zářil po emigraci v USA. Pro rodinu neměl vlohy, líčí jeho syn

Jakub Konopásek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jan Čáp
  14:00
Jako jediný Čech získal v Americe prestižní hudební cenu Grammy. Špičkový saxofonista Jan Konopásek (1931–2020) si také zahrál s prezidentem Billem Clintonem. „Muzika pro něj byla důležitější než všechno a všichni ostatní,“ říká v rozhovoru Konopáskův syn Jakub. Jak se otec dostal od bubínku k saxofonu? A jaké byly radosti společných let otce a syna v emigraci a úskalí jejich opožděného sblížení?

Mluvili jste někdy s otcem o tom, jak hrál v roce 1994 v pražské Redutě na saxofon s americkým prezidentem Billem Clintonem?
Jak by ne. O tom, co konkrétně zahráli, to ne. Táta se tam ten den šel podívat, jako mnoho lidí, včetně Václava Havla. K samotnému hraní na pódiu s Clintonem se tak trochu vnutil. No bodejť, kdo jiný by měl hrát s americkým prezidentem než Američan narozený v Praze, který toho tolik odehrál se slavnými americkými orchestry. Táta pak složil hymnu Čechoameričanů, kterou nahrál, Clintonovi věnoval a poslal do Bílého domu.

Táta se v Česku až do své smrti necítil tak úplně bezpečně, necítil se tady doma a nikdy nezažádal, aby získal zpět české občanství.

