Koho jste si vzal na slavnostní večer do Vladislavského sálu?
Mohli jsme si jako doprovod vzít dvě osoby, šla se mnou manželka Klára. Pozval jsem i maminku, ale ta nakonec nemohla a dívala se na televizi.
Jste zvyklý na velká koncertní vystoupení před mnoha lidmi, ale neměl jste přece jen na Hradě trému?
Vyznamenání si velice vážím a při jeho přebírání jsem nebyl nijak přímo nervózní, ceremoniál jsem prožíval až překvapivě hezky a uvolněně, výhradně se samými krásnými pocity a velkou měrou dojetí.
Ve čtyřiadvaceti jsem neuměl správně naložit s lidmi, kteří už byli svou profesí unaveni, měli i jiné starosti, nacházeli se třeba blízko důchodu nebo projevovali menší muzikantské schopnosti, než je žádoucí.