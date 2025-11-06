Uměleckých úspěchů lze dnes dosahovat i bez terorizování lidí, říká dirigent Hrůša

Jakub Hrůša. Od nové sezony je hudebním ředitelem Královské opery v Londýně. Tenhle prestižní post před ním zastával pouze jediný Čech, slavný Rafael Kubelík v padesátých letech. Dostal se mezi extratřídu světových dirigentů a také převzal od prezidenta České republiky medaili Za zásluhy. | foto: Hatašová Lenka

Daniel Pacek
  20:00
Od nové sezony je Jakub Hrůša hudebním ředitelem Královské opery v Londýně. Tenhle prestižní post před ním zastával pouze jediný Čech, slavný Rafael Kubelík v padesátých letech. Dostal se mezi extratřídu světových dirigentů a 28. října převzal od prezidenta medaili Za zásluhy.

Koho jste si vzal na slavnostní večer do Vladislavského sálu?
Mohli jsme si jako doprovod vzít dvě osoby, šla se mnou manželka Klára. Pozval jsem i maminku, ale ta nakonec nemohla a dívala se na televizi.

Jste zvyklý na velká koncertní vystoupení před mnoha lidmi, ale neměl jste přece jen na Hradě trému?
Vyznamenání si velice vážím a při jeho přebírání jsem nebyl nijak přímo nervózní, ceremoniál jsem prožíval až překvapivě hezky a uvolněně, výhradně se samými krásnými pocity a velkou měrou dojetí.

Ve čtyřiadvaceti jsem neuměl správně naložit s lidmi, kteří už byli svou profesí unaveni, měli i jiné starosti, nacházeli se třeba blízko důchodu nebo projevovali menší muzikantské schopnosti, než je žádoucí.

6. listopadu 2025

RECENZE: Otec bomby Oppenheimer už zase nese tíhu lidstva na svých bedrech

Martina Krátká, Kateřina Hrdinová, Jan Teplý a Lucie Michálková v divadelním...

Aktuální téma, zajímavé nápady a celkově působivý švih nabízí Projekt Manhattan v pražském Divadle pod Palmovkou. Příběh z počátku atomového věku zde však vyprávějí příliš rozmáchle a diváka tak...

6. listopadu 2025  14:59

Záhadný kronikář Kosmas. Historikové spekulují o jeho původu i době narození

Premium
Vyobrazení autora Kosmovy kroniky v jednom ze středověkých rukopisů jeho díla.

Neví se pořádně, kdy se narodil ani co byl vlastně zač. Jeho stopa v českých dějinách je však tak výrazná, že ji zná každý školák. Alespoň datum Kosmova úmrtí je však známé. Autor proslulé Kroniky...

6. listopadu 2025

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

6. listopadu 2025  12:35,  aktualizováno  13:27

Zpátky do Varů. Variace přivezou premiéru režiséra Sorrentina i Českou filharmonii

Dirigent Keith Lockhart (2025)

Konec listopadu bude v Karlových Varech už popáté patřit Variacím. Společná akce týmů karlovarského filmového festivalu a České filharmonie letos nabídne 21. a 22. listopadu novinky režisérských...

6. listopadu 2025  10:49

Po 17 letech návrat se vší parádou. Na Colours of Ostrava vystoupí eklektik Moby

Skladatel a producent Moby

Po sedmnácti letech se do Česka vrátí pionýr elektronického soulu, který začínal s ravem, v poslední době se ale nořil do vod ambientu. Dalším headlinerem Colours of Ostrava 2026 bude Moby. Společně...

6. listopadu 2025  9:37

RECENZE: Člověku je Milionu s Lábusem až líto, párkrát by se u něj i srdečně zasmál

40 % Premium
Z filmu Milion

Coby partner novinky kin Milion má Prima pro příští Vánoce vystaráno. Neškodná rodinná komedie totiž obsahuje všechny přísady s přívlastkem velký: velký slavnostní stůl, velkou hromadu bramborového...

6. listopadu 2025

Před 50 lety se Sex Pistols servali na pódiu a změnili tak navždy hudební scénu

Sex Pistols v roce 1977: zleva - Paul Cook, Sid Vicious, Johnny Rotten a Steve...

Je tomu na den padesát let, kdy se ve společenské místnosti londýnské Umělecké školy Svatého Martina sešlo asi dvacet hudebních nadšenců, kteří se těšili na koncert pubrockové kapely Bazooka Joe....

6. listopadu 2025  7:53

Dvě vážné ztráty kapela J.A.R. neustála. Ohlásila pauzu, možný je i úplný konec

Michael Viktořík, Roman Holý a Oto Klempíř z kapely J.A.R.

Kapela J.A.R. si dává pauzu na dobu neurčitou. Její koncerty v Praze, Pardubicích a Chocni budou dost možná poslední. Důvodem je „ztráta dvou nenahraditelných osobností“, a to konkrétně Oty Klempíře,...

5. listopadu 2025  19:53

Připomeneme její písničky. Český slavík uctí památku Anny Julie Slováčkové

Zpěvačka Anna Julie Slováčková v klipu Léto

Na udílení cen Český slavík 2025, které se bude konat 21. listopadu, vystoupí Monika Absolonová, Richard Krajčo, Václav Noid Bárta, Lucie či třeba italský zpěvák Drupi. Kdo převezme ocenění pro...

5. listopadu 2025  19:31

RECENZE: Energie i jazzové hody. Film Köln 75: Koncert století vás nabije odhodláním

80 %
Snímek z filmu Köln 75: Koncert století

Energií pulsující a skvělou hudbou opatřený snímek Köln 75: Koncert století je jednou z nejpozitivnějších podívaných letoška. Je to přesně ten typ filmu, k němuž se budete vracet vždy, když budete...

5. listopadu 2025  15:53

RECENZE: Kam se hrabe naše normalizace! Děsivé svědectví o ruské velkovýrobě branců

75 % Premium
Běžný den na základní škole v ruském Karabeši. Ze snímku Pan Nikdo proti...

Filmařsky vzato, jde o průměr. Ale svědectví o ruské velkovýrobě školních branců, které Pavel Talankin v dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi podává za cenu osobního rizika, se veškerým profesním...

5. listopadu 2025

