Oscar klasické hudby. Dirigent Jakub Hrůša byl světovou porotou vyhlášen Umělcem roku

Autor: ,
  15:35
Dirigent Jakub Hrůša byl porotou International Classical Music Awards (ICMA), složenou z šéfredaktorů předních světových hudebních časopisů a zástupců významných kulturních institucí, oceněn titulem Umělec roku.
Dirigent Jakub Hrůša

Dirigent Jakub Hrůša | foto: Ian Ehm

Dirigent Jakub Hrůša
Medaile Za zásluhy o stát v oblasti umění se nachází v rukou dirigenta Jakuba...
Na loňském ročníku festivalu Janáček Brno vystoupil mimo jiné také dirigent...
Dirigent Jakub Hrůša se na Dvořákově Praze představí hned několikrát
6 fotografií

Ocenění označované za „Oscara klasické hudby“ potvrzuje výjimečné postavení Jakuba Hrůši na světové hudební scéně, porota ocenila zejména jeho schopnost spojovat hluboké porozumění hudebnímu textu s intenzivním výrazem a jasnou uměleckou vizí, kterou uplatňuje jak v symfonickém, tak operním repertoáru.

Hrůša a Bamberští symfonikové budou hostiteli oficiálního ceremoniálu předávání cen ICMA 18. března v Bamberku.

Čtyřiačtyřicetiletý Jakub Hrůša patří k nejvyhledávanějším dirigentům současnosti, stal se mimo jiné druhým Čechem, který řídí britskou Královskou operu. Americký magazín Musical America ho vyhlásil dirigentem roku 2026. Od sezony 2028/2029 bude šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie.

Šéfem České filharmonie bude Jakub Hrůša. Byčkova nahradí za tři roky

Zvláštní ocenění ICMA zároveň získal i orchestr Bamberských symfoniků, v jehož čele Hrůša stojí od roku 2016 jako šéfdirigent. Porota tak vyzdvihla mimořádnou uměleckou úroveň orchestru, jeho charakteristický zvuk a mezinárodní renomé, které se pod Hrůšovým vedením dále výrazně prohloubilo.

„Z dalšího ročníku ICMA mám, jak si určitě dovedete představit, přímo mnohonásobnou radost. Co víc si jako šéfdirigent přát než že orchestr, který vedete již deset let, je označen za vzor interpretační dokonalosti. Ocenění, které si k tomu jako Umělec roku odnáším osobně, je od mé koncepční práce s milovanými orchestry neoddělitelné. Dirigenti dokazují svoji kvalitu vždy dohromady s orchestry, sbory a sólisty, s managementem a svým způsobem i publikem, ve společné inspirativní harmonii. To je moje krédo, a tahle cena snad ukazuje, že správné. Moc se tím vším těším,“ uvedl oceněný Jakub Hrůša.

Prestižní americký magazín vyhlásil Jakuba Hrůšu dirigentem roku

Bamberští symfonikové získali v minulosti pod taktovkou šéfdirigenta Hrůši opakovaně ceny ICMA za nahrávky symfonické hudby. V roce 2022 za Čtvrtou symfonii Antona Brucknera a v roce 2023 za nahrávku s díly Hanse Rotta, Gustava Mahlera a Antona Brucknera. V lednu 2024 byl Jakub Hrůša oceněn za Káťu Kabanovou Leoše Janáčka s Vídeňskými filharmoniky v kategorii Operní video za záznam inscenace, která v jejich spolupráci vznikla na Salcburském festivalu.

International Classical Music Awards patří k nejrespektovanějším mezinárodním hudebním oceněním. Jejich laureáti jsou vybíráni na základě odborného konsenzu poroty reprezentující klíčová média a instituce klasické hudby napříč Evropou i dalšími kontinenty.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Simpsonovi se loučí s další postavou. Kultovního maskota poslali do důchodu

Z 28. řady seriálu Simpsonovi

Seriál Simpsonovi se loučí s další oblíbenou postavou. Po více než 30 letech z obrazovek mizí maskot místního piva, oblíbený Duffman, tvůrci ho poslali do důchodu.

Seriál s majorem Zemanem přepisoval a lhal. Jeho největším zločinem je britský letec

Vladimír Brabec jako major Jan Zeman.

Seriál 30 případů majora Zemana provází hořká pachuť normalizace již od prvního uvedení v lednu 1976, protože byl natočen jako propagace bezpečnostního aparátu. Po změně režimu pak vyvolal diskuzi,...

Zemřel Jurij Galin, šéf Docela velkého divadla získal české občanství díky Havlovi

Režisér, zakladatel a bývalý umělecký šéf Docela velkého divadla v Litvínově...

Ve věku 82 let podlehl dlouhé a těžké nemoci režisér a zakladatel Docela velkého divadla v Litvínově na Mostecku Jurij Galin. Bývalý umělecký šéf původem z Ruska byl známý na české i mezinárodní...

Fašismus v celé jeho aroganci. Tak hodnotí výkon Russella Crowea v roli Göringa

Premium
Rami Malek a Russell Crowe ve filmu Norimberk (2025)

Norimberský proces se do dějin kinematografie zapsal již mnohokrát, nyní otevírá další, podle prvních reakcí kontroverzní kapitolu. Jelikož film Norimberk ukazuje, že i ztělesněné zlo ve spojení s...

Vrátit dětem dětství. Komedie Nečekané léto s Polákovou a Hajem představuje trailer

Jordan Haj a Bára Poláková ve filmu Nečekané léto

Režisér Milan Cieslar ve filmu Nečekané léto, který bude mít premiéru 26. února, navazuje na tradici českých rodinných komedií. V hlavních rolích se představí Bára Poláková a Jordan Haj. Ústřední...

13. ledna 2026  14:29

Nejtěžší pěvecká výzva, shodují se Rychlý a Fialová při zkouškách komorního muzikálu

Strhující broadwayský muzikál Jasona Roberta Browna nabízí jedinečný pohled na...

Divadlo Hybernia finišuje na svých prknech uvedení vztahového dramatu amerického skladatele Jasona Roberta Browna Pět let zpět, v originále The Last Five Years. Komorní muzikál vtáhne diváky...

13. ledna 2026  11:54

KOMENTÁŘ: Devadesát premiér za rok? Z Česka se stává evropský Bollywood

Premium
Záběr z filmu Vyšehrad Dvje

Během roku si to člověk ani neuvědomuje. Když ale potom dostane do ruky bilanční statistiku, kterou vypracoval Czech Film Centre, utrpí lehký šok při zjištění, že se z nás stává evropský Bollywood.

13. ledna 2026

RECENZE: Kdo je v Pomocnici víc sexy? Sydney Sweeney, či Amanda Seyfriedová?

55 % Premium
Film Pomocnice míří do kin.

Zápletka filmu Pomocnice se točí kolem tří postav, mediální poprask kolem jediné z nich, představitelky titulní role Sydney Sweeney – či spíše kolem jejího výstřihu. Ovšem herecky vítězí Amanda...

12. ledna 2026

Batolata byla v tranzu, dospělí se děsili. Teletubbies ovlivnili vkus celé generace

Z dětského seriálu Teletubbies

Před čtvrt stoletím skončila jedna z nejbizarnějších kapitol televizní historie. Čtyři barevní mutanti s televizory na břiše naštvali polskou vládu a donutili americké kazatele k modlitbám za...

12. ledna 2026  15:19

Discopříběh vrátí Plzeň do osmdesátek a oslaví 40 let od premiéry

Film Discopříběh oslaví v roce 2027 40 let od premiéry. Toto výročí připomene...

Legendární film Discopříběh oslaví v roce 2027 neuvěřitelných 40 let od premiéry. Toto výročí připomene velkolepá show 18. června 2027 v plzeňském amfiteátru Lochotín, kde se před čtyřmi dekádami...

12. ledna 2026  11:54

RECENZE: Stypkovy písně sílu neztrácejí. Připomněli ji Farna, Tichá a Mirai

Premium
Pocta Davidu Stypkovi v O2 universu - Kateřina Marie Tichá, Ewa Farna, Mirai...

K příležitosti pěti let od odchodu písničkáře Davida Stypky se diváci sešli v pražském O2 universu. Za mikrofonem se střídali Kateřina Marie Tichá, Ewa Farna a Mirai Navrátil, hrála kapela Bandjeez a...

12. ledna 2026

GLOSA: Překvapení? Ale kdeže, Zlaté glóby jen vystihly americkou ulici

Premium
Paul Thomas Anderson dostal sošku za nejlepší režii i scénář. Oboje za film...

Hollywoodská média skloňují překvapení ve všech pádech. Zatímco snímek Jedna bitva za druhou proměnil na Zlatých glóbech čtyři z pěti nominací včetně nejlepší komedie, mezi dramaty, kde vyhrál...

12. ledna 2026  10:32

Zlaté glóby získaly filmy Jedna bitva za druhou a Hamnet. Mezi herci uspěl třeba Chalamet

V kategorii nejlepší filmové drama vyhrál snímek Hamnet (12. ledna 2026)

Zlatý glóbus v kategorii komedie či muzikál získal v noci na pondělí na slavnostním vyhlašování amerických filmových cen film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem v hlavní roli, který ztvárnil...

12. ledna 2026  6:15,  aktualizováno  8:06

GLOSA: Dějepisář se na mě kvůli majoru Zemanovi zlobil. A teď na mě došlo

Major Zeman

Když jsem na gymnáziu řekla svému učiteli dějepisu, že se dívám na majora Zemana, odsoudil mě. Dnes ho sám používá ke vzdělávání dalších učitelů.

12. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřela Miroslava Pešíková, osobnost našeho baletu a sólistka Národního divadla

Sólistka baletu pražského Národního divadla Miroslava Pešíková na snímku z 1....

Ve věku 79 let v neděli zemřela Miroslava Pešíková, významná osobnost českého baletu. Emeritní sólistka Baletu Národního divadla spojila celou svoji kariérou s naší první scénou. V roce 2023 byla...

11. ledna 2026  19:52,  aktualizováno  20:09

Představení mimo záři reflektorů. Co vše se odehrává v zákulisí Národního divadla

Premium
Vítejte v Národním divadle

Garderobiérky, maskérky, rekvizitáři. Kulisáci. Inspicientka. Režiséři. Zvukaři. Herci. Vítejte v Národním divadle, v úžasném životě za kulisami, který divákům obvykle zůstává skrytý. Dnes se tam...

11. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.