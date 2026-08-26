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Jak opět ztratit kluka v 10 dnech? V slavné romantice se vrátí tváře ústředního páru

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  13:12
Kate Hudsonová a Matthew McConaughey na fotografii z filmu "Jak ztratit kluka v...

Kate Hudsonová a Matthew McConaughey na fotografii z filmu "Jak ztratit kluka v 10 dnech" z roku 2003. Na výřezech je jejich současný vzhled – film se po 23 letech dočká nového zpracování. | foto: koláž iDNES David Votruba / Profimedia

Matthew McConaughey na Oscarech (Los Angeles, 10. března 2024)
Kate Hudsonová na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)
Kate Hudsonová na cenách BAFTA v Londýně (22. února 2026)
Kate Hudsonová na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)
16 fotografií
Po dlouhých 23 letech vznikne pokračování oblíbené romantické komedie Jak ztratit kluka v 10 dnech. Natáčení je v počáteční fázi připrav a datum premiéry dosud není určeno. Fanoušci se však již teď mohou těšit na návrat ústředního hereckého obsazení Kate Hudsonová a Matthew McConaughey.

Film je teprve na začátku svých příprav, nyní se pracuje na finálním castingu a lazení posledních detailů. Podle serveru Variety je však již v tuto chvíli potvrzené, že ústřední dvojici Andie a Benjamina si znovu po více než 20 letech zahrají Matthew McConaughey a Kate Hudsonová.

Herečka je navíc u připravovaného snímku také producentkou. Podílet se na něm bude také Stacey Sherová, jež po produkční stránce stojí za filmovými hity jako Muž na měsíci (1999), Erin Brockovich (2000) nebo dvou tarantinovek Nespoutaný Django (2012) a Osm hrozných (2015).

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Nový snímek navazuje na nostalgická pokračování hollywoodské produkce, která letos do světa vypustila filmy jako Ďábel nosí Pradu 2, Scary Movie nebo Příběh hraček 5.

Původní příběh z roku 2003 o mladé novinářce Andie a ambiciózním svůdníkovi Benjaminovi natočil režisér Donald Petrie. Film celosvětově v kinech utržil téměř 180 milionů dolarů a s údajným rozpočtem 50 milionů dolarů je tak považován za zásadní titul v kategorii romantické komedie. Ve vedlejších rolích se zde tehdy představili Kathryn Hahnová, Adam Goldberg, Thomas Lennon, Michael Michele nebo Shalom Harlowová.

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McConaughey v roce 2024 pro časopis People zavzpomínal na své pocity z prvního setkání s Hudsonovou, které se událo těsně před natáčením původního filmu.

„Hned jsme se spolu cítili dobře, škádlili se, dobírali si jeden druhého a hodně se smáli. Byla to taková rock’n’rollová výměna, něco jako: ‚Hele, tohle by mohla být pořádná sranda.‘ A myslím, že právě proto mě do té role obsadili a že právě proto to, ať už v jakékoli míře, fungovalo,“ uvedl držitel Oscara za hlavní roli ve filmu Klub poslední naděje.

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