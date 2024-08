RECENZE: Se jménem či bez, Jack White je zárukou gruntovního rocku

Antimarketing v podání Jacka Whitea je ovšem ve skutečnosti dokonalou virální reklamní kampaní – u No Name nejde jen o hudbu, ale i o způsob, jak ji White dostal ke svým fanouškům. Ti nejvěrnější, kteří chodí nakupovat desky do jednoho z obchodů jím vedené společnosti Third Man Records, jednoho dne našli v regálu vinyl v nicneříkajícím modrém obalu s razítkem No Name.

Čím to, že v podání Jacka Whitea je tahle vyloženě retro muzika tak svěží a vzrušující? Musí v tom být nějaká chemie, přičemž rozhodně není řeč o nelegálních povzbuzovadlech.