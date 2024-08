Zemřel Jack Russell, zpěvák hardrockových Great White. Bylo mu 63 let

Z vážných zdravotních důvodů Jack Russell před nedávnem ohlásil, že definitivně končí s koncertováním. Ještě letos vydal album Medusa, které natočil společně s Traciim Gunsem, kytaristou kapely LA Guns.

„Nejsem schopný vystupovat na takové úrovni, jakou bych si představoval a jakou si zasloužíte. Slova nedokážou vyjádřit vděčnost za všechny roky vzpomínek, lásky a podpory. Děkuju, že jste mi umožnili žít své sny, udělali jste z mého života zázrak,“ vzkázal doslova před několika týdny Jack Russell svým fanouškům. Jeho slova teď dostávají ještě bolestnější nádech.

Největší oblibu a popularitu si Jack Russell vydobyl jako frontman skupiny Great White, která ve svém hudebním projevu notně čerpala ze studnice Led Zeppelin, Rolling Stones a podobných.

Vydal s ní například alba Great White (1984), Shot In The Dark (1986), Once Bitten... (1987), ...Twice Shy (1989) a další. Po rozchodu původní sestavy a personálních tahanicích fungoval zpěvák v projektu Jack Russell’s Great White, s nímž mimo jiné natočil desku Great White II: A Tribute To Led Zeppelin, na níž vzdal hold své milované kapele. Album navazovalo na „první díl“, který vyšel ještě pod hlavičkou Great White.