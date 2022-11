Komediálně-hudební dvojice Tenacious D vystoupí ve Foru Karlín

Tenacious D mají za sebou několik rušných měsíců, kdy vydali směs písní z rockového muzikálu Tommy od The Who na podporu kampaně Everytown For Gun Safety, dále uvedli v USA na trh vlastní tyčinky s vlákny Fibre D’Lish a dělají to, co mají nejraději – vyrazili na sérii vyprodaných koncertů po USA.

Jejich živá vystoupení je energická, riffy nabitá rocková horská dráha plná zábavy, která na nadcházejícím turné vezme fanoušky na cestu jejich vzrušujícím katalogem plným hitů.

Tenacious D „debutovali“ v roce 1999 komediálním televizním seriálem na stanici HBO varietní seriál. Na podzim roku 2001 vydali bezejmenné album, které bylo oceněno platinou. V roce 2006 měl premiéru jejich celovečerní filmTenacious D: In the Pick of Destiny. Český distribuční název Králové ro(c)ku odkazoval na komedii Škola ro(c)ku režiséra Richarda Linklatera s Jackem Blackem v hlavní roli.

V roce 2013 Black a Gass založili a pořádali Festival Supreme, hudební a komediální festival v Los Angeles. Během prvních čtyř ročníků se na něm představili například Adam Sandler, Sarah Silverman, Flight of the Conchords, „Weird Al“ Yankovic a mnoho dalších. V roce 2014 získali cenu Grammy v kategorii Nejlepší metalový výkon za coververzi skladby The Last In Line od Ronnieho Jamese Dia.

V roce 2018 zrealizovali Tenacious D animovaný seriál Tenacious D in Post-Apocalypto, kde každý záběr ručně nakreslil Black a každou postavu namluvili Black a Gass. Současně s ním dvojice zrealizovala také album Post-Apocalypto.

V roce 2022 a dalších letech budou Tenacious D pokračovat ve své snaze šířit rock’n’rollové poselství po celém světě a udržet si status jedné z nejlepších rockových kapel na světě. Navždy.

Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od pátku 16. listopadu od 10 hodin prostřednictvím webu Live Nation.