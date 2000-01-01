náhledy
Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto Klempíř, který se z kapely musel odporoučet kvůli politickému angažmá u Motoristů, zpěvák Dan Bárta vystoupil jen jako speciální host ve dvou skladbách. Kapela navíc už před koncertem oznámila, že půjde o poslední vystoupení před blíže nespecifikovanou pauzou.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
J.A.R. si na pódium přizvalo několik hostujících zpěváků, například Terezu Černochovou a Michala Skořepu, známého pod pseudonymem Pan Lynx.

Takto fanoušci kapelu J.A.R. viděli na zřejmě delší dobu naposledy, vyloučený není ani úplný konec kapely.

Publikum rozpálila zpěvačka Tereza Černochová, jinak členka Monkey Business. Po jejím boku Michael Viktořík, v pozadí raper Orion.

Nelehkého úkolu nahradit pěvecky, rapersky i „showmansky“ Oto Klempíře se ujal Ondřej Ruml.

Principál a tvůrčí duše J.A.R. Roman Holý v obležení Michaela Viktoříka a Pana Lynxe.

Mikrofonů se ujali i kmenoví členové kapely Peneři strýčka Homeboye, Orion a Vladimir 518.

V Lucerně Roman Holý představil své právě vydané sólové album Strážce klidu Vol. 2.

Ondřej Ruml zpíval ve stylových černých brýlích, čímž alespoň částečně navázal na Oto Klempíře a jeho image.

Koncerty J.A.R. vždy připomínaly jeden velký mejdan a sváteční Lucerna nebyla výjimkou.

Dan Bárta a jeho typická gesta při zpívání. Byť jen jako host, bez něj by večírek nebyl úplný.
