Stín katedrál nebo Jó, třešně zrály. Před 100 lety se narodil textař Ivo Fischer

Písničky otextované Ivo Fischerem zpívala řada známých zpěváků. Nezapomenutelná je třeba Červená řeka či Světla ramp Heleny Vondráčkové, Jak se tak dívám Václava Neckáře, Cestu znám jen já Karla Gotta nebo duet Vondráčkové a Neckáře Stín katedrál, k němuž složil hudbu Karel Svoboda.

Nejznámější je však zřejmě jeho dlouholetá spolupráce s Waldemarem Matuškou, jemuž otextoval klíčovou část repertoáru, mimo jiné i Tisíc mil nebo Už koníček pádí. V roce 1968 pro televizní pořad Píseň pro Rudolfa III. vzniklo pásmo písniček s jeho texty pro Matušku, Neckáře, Vondráčkovou a Martu Kubišovou. Pro Kubišovou Ivo Fischer napsal například písně Tajuplnej hráč, Rezavej svět nebo Já a můj syn.

Ivo Fischer byl také autorem textů filmových a televizních písní, které zazněly ve filmech či seriálech Pan Tau, Fantom Morrisvillu, Šíleně smutná princezna nebo Popelka. V pohádce Šíleně smutná princezna znějí hity jako Miluju a maluju, Znám jednu starou zahradu či Kujme pikle. Otextoval stovky dalších písní, včetně spirituálu We Shall Overcome jako Jednou budem dál, který měl v repertoáru Spirituál kvintet a který se spontánně zpíval při demonstracích v listopadu 1989.

Ivo Fischer se narodil 23. srpna 1924 v obci Letky nad Vltavou. Střední školu dokončil až v roce po skončení druhé světové války, protože za nacistické okupace byl v roce 1941 vyloučen ze všech středních škol. Čtyři semestry pak studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Během povinné vojny se stal redaktorem armádního vysílání Československého rozhlasu a nakonec v něm zůstal dvacet let. nejprve v Českých Budějovicích a poté v Praze. Podílel se na vzniku pořadu Kolotoč v roce 1969 a na mnoha dalších. Po roce 1968 musel z rozhlasu odejít a stal se dramaturgem divadla Rokoko.

Napsal i několik divadelních her, například Pan Pickwick, Filozofská historie, Zítra touhle dobou, My se vlka nebojíme. Psal texty do divadelních inscenací i do filmů. Mezi jeho nejznámější rozhlasové hry patří pohádka Bleděmodrý Petr.

Vydal sbírku básní Balady z konce katastrofy (1947) a knížku svých písňových textů pod názvem Písmena. Zemřel 6. prosince 1990 v Praze ve věku 66 let.