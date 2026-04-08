Knoflíky lásky, comeback století a strmý pád. Jaká byla kariéra Ivety Bartošové

Autor: ,
  8:15
K hvězdám české populární hudby patřila od konce 80. let zpěvačka Iveta Bartošová, která se narodila 8. dubna 1966. Třikrát se stala zlatou slavicí, vystupovala v úspěšných muzikálech a zahrála si též ve filmu. Půvabná blondýna však ke konci života bojovala se závislostí na alkoholu, lécích i s nevyrovnaným soukromím.
foto: TV Nova

Zpěvačka Iveta Bartošová odešla dobrovolně ze světa 29. dubna 2014.
25 fotografií

Iveta Bartošová se dvakrát vdala, ani jedno z manželství ale nebylo právě šťastné. Svůj život ukončila sama, krátce po svých 48. narozeninách skočila pod vlak.

Rodačka z Čeladné u Frýdku-Místku strávila v hudební branži přes tři dekády, poprvé na sebe výrazně upozornila už v roce 1983 na soutěži Mladá píseň v Jihlavě. Než se vydala na sólovou dráhu, zpívala ve skupinách Balet a Kroky Františka Janečka. Do povědomí veřejnosti se zapsala v roce 1985 hitem Knoflíky lásky, které nazpívala s Petrem Sepéšim a jehož se prodalo přes 200 tisíc kusů. Na jaře 1987 začala spolupracovat s producentem Ladislavem Štaidlem, který se stal i jejím životním partnerem a otcem syna Artura.

V první polovině 90. let stála na vrcholu popularity. V letech 1990 a 1991 zvítězila ve Zlatém slavíkovi a navázala tak na své první vítězství z roku 1986. Natočila řadu hitů jako Málo mě zná, Víš lásko, Dva roky prázdnin, Dej mi ruku, Když láska schází, Útoč láskou, Tichá píseň nebo Rozvíjej se poupátko, prodala statisíce alb a její turné byla vyprodaná. Objevila se i ve filmech (Svatba upírů) či v televizních inscenacích.

Mezi velké hvězdy české populární hudby ale Bartošová patřila ještě koncem 90. let, hlavně díky muzikálům. V roce 1997 debutovala jako křehká Adriana v Draculovi, později hrála i v Monte Cristu, dalším opusu Karla Svobody. Zpívala také v Miss Saigon, v Bídnících, pohádkovém muzikálu na ledě Mrazík či v Johance z Arku, na Slovensku účinkovala v Pomádě. Úspěch mělo i album Ve jménu lásky (1998) s hity Léto či Tři oříšky, označené za comeback století.

Ve stejné době se ale také definitivně rozešla se Štaidlem, jedním z mála mužů, kteří zanechali výraznější stopu v jejím životě. Bartošová měla řadu partnerů - včetně Sepéšiho -, poprvé se ale provdala teprve v září 2008 za herce a neúspěšného filmového producenta Jiřího Pomejeho. Manželství vydrželo pouhé dva roky, poté zpěvačka chodila s italským hrabětem Domenicem Martuccim, poslední zhruba tři roky života byl jejím partnerem podnikatel Josef Rychtář, kterého si vzala v roce 2013. Sepéši zahynul v červenci 1985 při nehodě na železničním přejezdu v Mariánských Lázních v 25 letech. Pomeje zemřel ve věku 54 let v únoru 2019.

Poslední roky před smrtí byla Bartošová vděčným objektem bulvárních médií, která sledovala každý její krok. Chtěla sice navázat na kdysi úspěšnou kariéru, žádný z pokusů o comeback jí ale nevyšel a mnohem více než zpěv přitahovaly pozornost veřejnosti různé excesy. Nedlouho před smrtí se objevily znepokojující záběry kdysi půvabné zpěvačky. Mnozí jí dříve blízcí lidé hovořili o tom, že by měla zamířit do léčebny, ostatně jednou absolvovala ústavní léčbu ze závislosti na antidepresivech. Bartošová ukončila svůj život 29. dubna 2014.

Z dílny placené platformy Voyo vznikly mezi lety 2022 – 2024 tři řady minisérie Iveta sledující zpěvaččin příběh.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.