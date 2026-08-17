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Musíme být všichni autentičtí. Marešová nejen o koncertní poctě Zuzaně Navarové

Jindřich Göth
  14:00

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Iva Marešová v koncertním programu Zuzaně Navarové do nebes | foto: Anna Bartolotti

Zpěvačka Iva Marešová společně s kapelou Razam a Filharmonií Hradec Králové představí 14. listopadu v pražské Nové Spirále koncertní program Zuzaně Navarové do nebes, který je uctěním díla výjimečné umělkyně s bohatým a křehkým vnitřním světem.

Jaký byl prvotní impuls k projektu uctění památky Zuzany Navarové?
Prvotním impulzem je oslava krásného díla a tvorby Zuzany Navarové a vznikla ve spojitosti s oslavami 800. let jejího rodného města Hradce Králové. Ředitel Filharmonie Hradce Králové Vladimír Šrámek mě oslovil, jestli bychom s kapelou Razam a s filharmonií neudělali speciální symfonické aranže k vybraným písním Zuzany Navarové. Ona byla, stejně jako já, Hradečačka, stejně tak Radek Doležal, který aranže kompletně připravil. A při samotné tvorbě došlo k symbióze s hradeckým Klicperovým divadlem a vzniklo představení A pak usnu a vstanu.

Když jsem připravovala synopsi scénáře, stýkala jsem se často se Zuzaninou maminkou, paní Olgou Navarovou. Byla velmi milá a sdílná, poskytla nám hodně informací, půjčila nám její skautské deníky, fotky, rozhovory, které vyšly v tisku a na internetu se najít nedají.

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