Musíme být všichni autentičtí. Marešová nejen o koncertní poctě Zuzaně Navarové

Jaký byl prvotní impuls k projektu uctění památky Zuzany Navarové?
Prvotním impulzem je oslava krásného díla a tvorby Zuzany Navarové a vznikla ve spojitosti s oslavami 800. let jejího rodného města Hradce Králové. Ředitel Filharmonie Hradce Králové Vladimír Šrámek mě oslovil, jestli bychom s kapelou Razam a s filharmonií neudělali speciální symfonické aranže k vybraným písním Zuzany Navarové. Ona byla, stejně jako já, Hradečačka, stejně tak Radek Doležal, který aranže kompletně připravil. A při samotné tvorbě došlo k symbióze s hradeckým Klicperovým divadlem a vzniklo představení A pak usnu a vstanu.
Když jsem připravovala synopsi scénáře, stýkala jsem se často se Zuzaninou maminkou, paní Olgou Navarovou. Byla velmi milá a sdílná, poskytla nám hodně informací, půjčila nám její skautské deníky, fotky, rozhovory, které vyšly v tisku a na internetu se najít nedají.