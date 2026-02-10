V Praze metalisté koncert ještě odehráli, v Istanbulu už kvůli satanismu dostali zákaz

Koncert původem ruské skupiny Slaughter to Prevail, která o víkendu hrála v Praze, se měl v Istanbulu uskutečnit v pondělí a byl již zcela vyprodán, když ho týž den radnice čtvrti Beşiktaş zrušila. Zákaz vystoupení od místní radnice dostala také polská kapela Behemoth, která v Praze koncertovala loni.
Istanbulské úřady zdůvodnily zákaz vystoupení těchto dvou kapel i tím, že je na sociálních sítích v Turecku mnozí kritizovali za to, že „podporují satanismus“. Obě skupiny přitom už v Turecku několikrát hrály.
O výzvách k zákazu vystoupení těchto skupin psal místní radikálně islamistický deník Yeni Akit, který v článku nazvaném Ďáblovy satanské děti dorazily do Istanbulu tvrdil, že obě skupiny byly zakázány a vyhoštěny z Ruska a Polska kvůli šíření satanistické propagandy mezi mladými lidmi.
Kapela Slaughter to Prevail vznikla v roce 2014 v Rusku, které ale před několika lety z politických důvodů opustila, a nyní působí ve Spojených státech.
Její zpěvák Alex Terrible odmítl tvrzení, že šíří satanistickou propagandu. „Je to naprostá lež. Věřím v Boha,“ uvedl na sociální síti Instagram. „Ale jsme tady hosté a nemůžeme proti turecké vládě nic dělat. Je to velmi smutné,“ dodal.
Turecké úřady čelí rostoucí kritice za to, že stále více omezují koncerty, festivaly a další kulturní akce s odkazem na veřejnou morálku či veřejný pořádek.