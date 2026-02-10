V Praze metalisté koncert ještě odehráli, v Istanbulu už kvůli satanismu dostali zákaz

20:11
  20:11
V Istanbulu tento týden místní úřady zrušily koncerty dvou metalových kapel. Rozhodnutí představitelé města zdůvodnili tím, že jejich vystoupení nejsou slučitelná se společenskými hodnotami.
Koncert původem ruské skupiny Slaughter to Prevail, která o víkendu hrála v Praze, se měl v Istanbulu uskutečnit v pondělí a byl již zcela vyprodán, když ho týž den radnice čtvrti Beşiktaş zrušila. Zákaz vystoupení od místní radnice dostala také polská kapela Behemoth, která v Praze koncertovala loni.

Istanbulské úřady zdůvodnily zákaz vystoupení těchto dvou kapel i tím, že je na sociálních sítích v Turecku mnozí kritizovali za to, že „podporují satanismus“. Obě skupiny přitom už v Turecku několikrát hrály.

Když zpěvák Rammstein sejde z pódia, je to jiný člověk, říká ředitel Masters Of Rock

O výzvách k zákazu vystoupení těchto skupin psal místní radikálně islamistický deník Yeni Akit, který v článku nazvaném Ďáblovy satanské děti dorazily do Istanbulu tvrdil, že obě skupiny byly zakázány a vyhoštěny z Ruska a Polska kvůli šíření satanistické propagandy mezi mladými lidmi.

Kapela Slaughter to Prevail vznikla v roce 2014 v Rusku, které ale před několika lety z politických důvodů opustila, a nyní působí ve Spojených státech.

Gumové projektily, tisíc zatčených. Turecko se bouří kvůli zadržení Imamoglua

Její zpěvák Alex Terrible odmítl tvrzení, že šíří satanistickou propagandu. „Je to naprostá lež. Věřím v Boha,“ uvedl na sociální síti Instagram. „Ale jsme tady hosté a nemůžeme proti turecké vládě nic dělat. Je to velmi smutné,“ dodal.

Turecké úřady čelí rostoucí kritice za to, že stále více omezují koncerty, festivaly a další kulturní akce s odkazem na veřejnou morálku či veřejný pořádek.

