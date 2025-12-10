Island je pátou zemí, která odstupuje z Eurovize kvůli izraelské účasti

Země kritizují izraelskou vládu za to, jakým způsobem vedla válku v Pásmu Gazy. Minulý týden členové EBU v Ženevě na valném shromáždění odhlasovali, že Izrael se smí dalšího ročníku zúčastnit.
„Vzhledem k veřejné debatě v této zemi je zřejmé, že účast RÚV v Eurovizi nepřinese ani radost, ani mír. RÚV proto ve středu informovala EBU, že se příštího ročníku Eurovize nezúčastní,“ uvedla islandská vysílací společnost v prohlášení.
Island s 360 tisíci obyvateli v Eurovizi nikdy nezvítězil, ale ze všech účastnických zemí měl nejvyšší sledovanost v přepočtu na počet obyvatel.
Eurovize se bortí, kvůli Izraeli odstupují Španělsko, Nizozemsko a Irsko
Odstoupení vrhá stín na budoucnost kulturní události, která má být volnočasovou zábavou v rámci přátelské rivality mezi převážně evropskými zeměmi, píše AP. Eurovize v roce 2026 oslaví 70 let. Soutěž se sice snaží dávat do popředí hudební čísla místo politiky, ale opakovaně se zaplétá do světových událostí. Rusko bylo ze soutěže vyloučeno v roce 2022 po své rozsáhlé invazi na Ukrajinu, připomíná agentura AP.
Účast Izraele v soutěži Eurovize se stala terčem kritiky některých zemí kvůli izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy, kde Izrael vedl dva roky válku proti teroristickému hnutí Hamás; konflikt v říjnu 2023 začal útokem Hamásu na jih Izraele. Spory o izraelskou účast v Eurovizi doprovázejí poslední dva ročníky této akce.
Příští ročník Eurovize bude v květnu ve Vídni pořádat rakouská veřejnoprávní televize a rozhlas ORF poté, co letošní ročník vyhrál rakouský zástupce JJ alias Johannes Pietsch.