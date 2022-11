Iron Maiden v Praze opráší klasiku a připomenou epickou novinku

„Po vydání Senjutsu jsme Legacy of the Beast Tour trochu aktualizovali tím, že jsme koncert zahájili prvními třemi písněmi z něj, a to v kulisách japonského paláce. Protože nemá příliš smysl to opakovat v rámci turné k albu Senjutsu, přemýšleli jsme o dalších možnostech a rozhodli jsme se vrátit k Somewhere In Time. Fanoušci si o zařazení skladeb z něj hodně psali, takže jim teď vyhovíme,“ říká baskytarista a mozek kapely Steve Harris.

Dodává také, že kromě písní ze Somewhere In Time dojde i na další starší skladby, z jejichž zařazení budou fandové nadšeni. „A konečně zahrajeme některé z epičtějších skladeb ze Senjutsu. Rok 2023 bude vzrušujícím obdobím a už se moc těšíme, až se se všemi opět setkáme v České republice,“ dodává ještě Harris.

Album Somewhere In Time má v kontextu diskografie Iron Maiden výjimečné postavení. Vůbec poprvé se na něm kapela odklonila od svého dosavadního ryze heavy metalového zvuku a použila ve studiu kytarový syntezátor.

Dosáhla tak jedinečné atmosféry, která ve spojení se sci-fi laděným obalem a příslušnou textovou náplní dělá z tohoto alba klenot. Který bohužel stojí tak trochu ve stínu následující desky Seventh Son Of A Seventh Son. Kromě Wasted Years nenabídlo Somewhere In Time vyloženě hitovku na první poslech, zato ale nabízí dostatek propracovaných kompozic s osobitým kouzlem.

Jde také o nahrávku, na níž zpěvák Bruce Dickinson podal snad nejsuverénnější pěvecký výkon, což je vlastně paradox, neboť se nijak nepodílel na skládání písní a s materiálem z alba vnitřně příliš nesouzněl.