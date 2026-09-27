Psát o tomto albu pro mě znamená vrátit se v čase do doby, kdy jsme společně s o pět let starším bratrem objevovali tvrdší muziku, a byl to on, kdo kdesi sehnal kazetu s tímto albem. Byla v ní vložená malá fotografie s reprodukcí obalu alba, na niž jsem uhranutě zíral dlouhé minuty. Stejně tak fascinovaně jsem poslouchal hudbu, která ke mně promlouvala něčím dosud neslyšeným.
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Vnímal jsem tu zvláštní odlidštěnou atmosféru, ukrajoval jsem jednotlivé písničky – nejsnáze šly do uší chytlavý otevírák Caught Somewhere in Time a následná Wasted Years, ale velmi záhy jsem si uvědomil, že nejsilnější posluchačský zážitek mám, když si desku pustím od začátku do konce jako příběh. Málo jsem toho v té době věděl o tzv. koncepčních albech, ani Somewhere in Time jím přísně vzato není, ale jaksi podvědomě jsem chápal, oč skupině šlo.
Dá se říct, že díky Iron Maiden a jejich šesté řadové desce, která si mě našla v tu správnou dobu, jsem začal hudbu vnímat trochu jinak než doposud. Přestávalo mi stačit mít po magnetofonových kazetách nahrané výběry náhodných písniček, toužil jsem po logicky sevřeném celku.
Po příběhu, který bude hudba vyprávět, byť anglicky jsem coby chlapec narozený v roce 1976 neuměl ani ono příslovečné zblo. Ale znovu – mohli za to i Iron Maiden, že jsem se snažil poslechem zachytit alespoň to, jak se to které anglické slůvko správně vyslovuje.
Dodnes je Somewhere in Time mým nejoblíbenějším albem Iron Maiden. A dostanu-li chuť něco si od téhle kapely pustit, zpravidla sahám po něm. Slyšel jsem ho už nesčetněkrát, stále mě však ta jedinečná atmosféra skladeb jako Sea of Madness, The Loneliness of the Long Distance Runner nebo Stranger in a Strange Land uchvacuje a vrací zpět v čase. Svou roli jistě hraje i má záliba ve sci-fi, především v subžánru zvaném kyberpunk, která pochopitelně propukla až později. Nicméně vše se v případě téhle desky zkrátka událo správně a nevyhnutelně.