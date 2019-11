Iron Maiden se vrací. V Praze rozbalí show inspirovanou mobilní hrou a komiksem

Skupina, která příští rok oslaví 45 let existence, představila vlastní mobilní hru Legacy Of The Beast v roce 2016. Jejím hrdinou je letitý kapelní maskot Eddie, který v ní má několik různých podob. Následující rok byla na trh uvedena komiksová kniha stejného názvu a v roce 2018 následovalo související turné. Hned v první várce koncertů stihli Iron Maiden nadchnout pražské fanoušky, kterých se podle pořádající agentury Live Nation na letišti v Letňanech sešlo na třicet tisíc.

Na velkolepé scéně se tehdy hned při úvodním hitu Aces High objevila maketa letounu Spitfire s roztočenou vrtulí. Zpěvák Bruce Dickinson, který se v civilu opravdu věnuje pilotování letadel, se představil i v dalších svých rolích. Jako šermíř se například utkal s ikonickým maskotem Eddiem. Během večera vystřídal celou řadu kostýmů, na pódiu bylo k vidění mnoho rekvizit včetně postavy anděla i ďábla.

Koncert s propracovanou výpravou tehdy v recenzi chválil Petr Skácel. „Iron Maiden zůstávají jedněmi z posledních metalových mohykánů, kteří mají ustálenou sestavu, vydávají studiové desky na vysoké úrovni a dlouhodobě si udržují fantastickou koncertní formu.“ shrnul a udělil stoprocentní hodnocení.

Eddie jako hrdina hry Hra Legacy Of The Beast postavená na kultovní postavě animovaného maskota kapely Eddieho byla v roce 2016 zpřístupněna pro operační systémy iOS i Android. Každá z několika dostupných verzí oblíbeného animovaného hrdiny disponuje odlišnými schopnostmi. "S tímto titulem vytváříme výjimečnou hru na hrdiny, která osloví všechny mobilní hráče a to včetně těch, kteří kapelu teprve objeví,“ uvedl tehdy jménem vývojářské společnosti Roadhouse Interactice její ředitel James Hursthouse. "Jako celoživotní fanoušek jsem vždy věřil, že hudba, texty i postavy Iron Maiden poskytují perfektní podklady pro propracovanou hru," dodal.



Letos od června do října cestovali britští hudebníci se stejnou show po Severní a Jižní Americe a příští rok se opět vrátí do Evropy. V Praze zahrají na stadionu fotbalové Slavie, kde se naposledy ukázali v roce 2016 při turné k zatím poslednímu studiovému albu The Book Of Souls. Podle Roda Smallwooda, managera Iron Maiden, se však aktuální koncertní šňůra diametrálně liší od jakéhokoliv turné k řadovému albu. Důraz je v ní kladen především na historii kapely a její největší hity z osmdesátých let. Zpestřením repertoáru je několik překvapení z pozdější tvorby jedné z nejvlivnějších heavymetalových formací. Vizuálně pak jde o střetnutí „různých, ale vzájemně se prolínajících světů.“

Nejlepší album za vlády Alžběty II.

Soubor založil o Vánocích v roce 1975 baskytarista Steve Harris, který až dosud zůstává posledním aktivním členem původní sestavy. Název Iron Maiden (v překladu Železná panna) vznikl na motivy filmu Muž se železnou maskou, který v té době běžel v televizi. První dvě alba nahráli Iron Maiden se zpěvákem Paulem Di’Annem, kvůli problémům s alkoholem a drogami byl však v roce 1981 ostatními členy vyhozen. Když ho za mikrofonem nahradil Bruce Dickinson, šlo pro kapelu o zlomový moment.

Hned první deska po výměně frontmana, The Number Of The Beast z roku 1982, se stala přelomovou. Poprvé s ní dobyli vrchol britského albového žebříčku, celosvětově se jí prodalo několik milionů kopií. V anketě o nejlepší britské album vydané během vlády královny Alžběty II. (tedy od roku 1952) nahrávka s přehledem zvítězila, když za sebou nechala tituly Depeche Mode, The Beatles nebo Pink Floyd. „Deska dokázala, že se Iron Maiden stanou celosvětovou heavymetalovou silou,“ nechal se slyšet například Rob Halford ze skupiny Judas Priest.

U nás hráli poprvé v Ostravě

Po několika úspěšných albech z osmdesátých let přišla na počátku let devadesátých krize. Sestavu nejprve opustil kytarista Adrian Smith a v roce 1993 také Dickinson, který tehdy rozjížděl sólovou dráhu.

Ještě před svým odchodem stihl s Iron Maiden odehrát jejich první koncert v České republice, který se uskutečnil v dubnu 1993 Ostravě. Dva další české koncerty, konané v Praze v letech 1995 a 1996, odzpíval Blaze Baley, se kterým skupina nahrála dvě studiová alba. Kvůli problémům s hlasem ho však na sklonku devadesátých let nahradil Dickinson, který tak podruhé vstoupil do stejné řeky. Spolu s ním se vrátil také Smith.

V České republice je skupina poměrně častým hostem. Vedle zmíněných vystoupení v Ostravě a Praze zahrála například metalovým fanouškům v Brně nebo Zlíně. Letos v říjnu se k nám se speciálním představením pojatým trochu v duchu stand-up comedy vydal její zpěvák Bruce Dickinson. V nové pražské hale O 2 universum představil svou knižní autobiografii What Does This Button Do?. Divákům přes tři hodiny vyprávěl humorné historky ze svého života a ochotně s nimi diskutoval.

Pražský koncert Iron Maiden na stadionu Sinobo Stadium se uskuteční 7. července 2020, jako předkapely zahrají Airbourne a Lord Of The Lost.