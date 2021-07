VIDEO: Iron Maiden vydali nový singl a podpořili ho animovaným klipem

Skladbu společně napsali kytarista Adrian Smith a zpěvák Bruce Dickinson, o produkci se postarali baskytarista a kapelník Steve Harris a Kevin Shirley, jenž s Iron Maiden točil například alba The Final Frontier, The Book Of Souls, Dance Of Death, A Matter Of Life And Death nebo Brave New World.



Koncept videa vytvořil Bruce Dickinson, realizace se následně ujali dva bývalí manažeři studia Pixar a dlouholetí fanoušci skupiny Mark Andrews a Andrew Gordon. Oba za sebou mají padesát let zkušeností s animacemi, podíleli se na filmech jako Úžasňákovi, Hledá se Nemo, Příšerky s.r.o. či Ratatouille. Jejich partnerem při tvorbě klipu se stalo londýnské animační studio BlinkInk, které proslulo kampaněmi pro Adidas a Coca-Colu a stojí za celou řadou hudebních klipů.

Je to vůbec poprvé, co Iron Maiden představili ryze animovaný klip. Podle všeho jde o předzvěst nového studiového alba. Zatím poslední položkou diskografie Iron Maiden je dvojalbum The Book Of Souls z roku 2015. Epickém díle s dosud nejdelší skladbou Iron Maiden, osmnáctinimutovou suitou Empire Of The Clouds z pera Bruce Dicksonsona.