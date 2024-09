Utíkejte před strachem z tmy. Iron Maiden příští rok v Praze oslaví jubileum

„Příští rok je pro Iron Maiden velmi výjimečný. Fanouškům tedy připravíme koncertní zážitek, jaký se jen tak nevidí. Tohle turné, které vám vykouzlí úsměv na tváři a jásot v hrdle. Pokud jste nás už někdy viděli, připravte se na zcela novou úroveň zážitku z našeho koncertu. A jestli jste na nás nikdy nebyli, na co jste sakra čekali? Teď máte šanci zjistit, o co jste přišli! Iron Maiden vás dostanou,“ slibuje frontman Bruce Dicksonson.

Manažer Rod Smallwood dodává: „S více než 100 miliony prodaných alb a téměř 2 500 koncerty v 64 zemích světa a miliony fanoušků si všichni stále užíváme každou vteřinu a každé turné bereme jako příležitost nabídnout fandům něco jiného a vzrušujícího. A na tomto výjimečném turné si dáváme zvlášť záležet.“

Jak napovídá název turné Run For Your Lives, což je část textu klasického hitu Run To The Hills, Iron Maiden se ohlížejí do minulosti a loví v katalogu nejmilovanějších skladeb. Hrát se bude materiál z prvních devíti alb, počínaje debutem Iron Maiden a konče deskou Fear Of The Dark.

„Mnohé z těch skladeb jsme léta nehráli a některé z nich pravděpodobně v budoucnu už nikdy nezahrajeme. Několik měsíců tvrdě pracujeme na přípravě nové show a těšíme se také na to, co pro fanoušky chystáme na další léta,“ zní slova neúnavných představitelů toho nejklasičtějšího a nejčistšího heavy metalu.

Vstupenky budou v prodeji od 27. září 2024 v ceně od 2100 Kč. Speciálním hostem bude americká rocková kapela Halestorm.