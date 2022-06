Nahraďte mě, ale digitálního dvojníka nechci, říká frontman Iron Maiden

„Pokud se jednoho dne probudím a zjistím, že nejsem schopen zazpívat víc než čtyři skladby za večer, byl bych rád, kdyby kluci pokračovali a já měl možnost vybrat si svého nástupce,“ prohlásil Dickinson doslova. Představuje si to tak, že by se při koncertech na pódiu zjevoval jen sporadicky a zbytek by odzpíval náhradník.

„Podívejte se třeba na Keithe Richardse. Trpí artritidou, není zrovna každý večer v nejlepší formě, ale zbytek kapely ho podrží. Takhle Rolling Stones fungují a nemyslím si, že by to někoho rozčilovalo,“ dodal charizmatický frontman.

Podobná situace ostatně nastala v kapele Whitesnake, kdy David Coverdale sebekriticky usoudil, že už není schopen živě podávat stoprocentní výkony, pročež sestavu kapely posílil náhradní zpěvák Dino Jelusick. Dickinson také striktně odmítá řešení, s kterým přišla ABBA, tedy hologramové dvojníky sebe sama: „To je peklo na zemi, opravdu nechápu, jaký to má smysl.“

Těžko přesně říct, co Bruce Dickinsona k prohlášení o eventuálním náhradníkovi vedlo, nicméně soudě dle koncertu, který Iron Maiden odehráli předevčírem v Praze, se ztráty hlasu v nejbližší době obávat nemusí. Podal výkon hodný jeho renomé, nešetřil se ani v nejvypjatějších pasážích a k tomu v každé skladbě převedl bezmála dramatický výkon.

Dickinson není jen skvělý zpěvák, ale má nemalé herecké nadání, dokáže strhnout mimikou, gesty, řečí těla. To vše je pro neutuchající oblibu Iron Maiden klíčové.

Když dal v roce 1993 kapele vale a unaven tradičním metalem se vydal na sólovou dráhu, zvolil si kapelník Steve Harris jako náhradu Blaze Bayleyho, zpěváka kapely Wolfsbane. Zemitého chlapíka a poctivého dříče, za hrob milujícího heavy metal, nejen pěveckým naturelem, ale bohužel zcela z jiného těsta.

Zatímco odpadlík Bruce na koncertech nepostojí, ovládá scénu, běhá, gestikuluje i skvěle zpívá, Blaze si stoupl doprostřed pódia, rozkročil se, popadl oběma rukama mikrofon a v potu tváře se ze všech sil snažil trefit se do náročných Dickinsonových vokálních partů.

Nefungovalo to ani na dvou deskách, které s Iron Maiden natočil, natož na koncertech. Bylo jasné, že situace je neudržitelná a v roce 1999 kapela k velké radosti fanoušků oznámila, že Bruce je zpět. Hlas Iron Maiden je prostě jen jeden. Při vší úctě k Blazeovi i Paulovi Di’Annovi, který s kapelou nahrál první dvě alba, načež jej nahradil právě Bruce Dickinson.