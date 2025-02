Putin přikázal obnovit Intervizi, hudební soutěž z Brežněvovy doby

Vrátí se Intervize, hudební soutěž, která se konala v časech někdejšího sovětského vůdce Leonida Brežněva. Obnovení přikázal současný vládce Kremlu Vladimir Putin. Soutěž by se v Moskvě měla konat...

Pro jedny by Národní divadlo mělo stát v čele divadelní progrese, pro druhé by mělo chránit a rozvíjet klasický odkaz, přemýšlí o nárocích kladených na českou první scénu Martin Glaser. „Tlak...

Text písně Karla Gotta jsem drze změnil, ale vyšlo to, vzpomíná Timko z No Name

Za rok v srpnu oslaví slovenská kapela No Name, jejíž jádro tvoří bratři Timkové, třicet let na hudební scéně. „Pořád v sobě máme ty kluky, kteří chtějí, aby si lidé zpívali jejich písničky,“ říká...