Václava Neckáře jsme urazit nechtěli, upozorňuje Petr Pálenský z kapely Insania

Neo-Noe je vaše typická slovní hříčka, za níž se ovšem skrývá, jak je u Insanie zvykem - další plán a řekl bych, že i do určité míry shrnutí koncepce desky. Mám pravdu? Kdo je „neo noe“ a jaká nálož podvratných slovních granátů a ušních červů posluchače čeká?
Neo-Noe je nový Noe a obal alba si pohrává s vizí nové biblické potopy, po které Archa (v našem podání Titanik) přistává na pevnině a Noe (gangster a vekslák s bouchačkou) na ni vyvádí ohavné stvůry, které jako jediné přežily. Jde o lehce ironický obraz dnešního světa, co se v něm děje a kdo se v něm poslední dobou ujímá vlády.
Kousavých textů je na albu dost – ale s nadhledem, ty sarkasmy jsou víceméně laskavé a míří i do našich řad. Nás to takhle baví, plivat takové jedovaté vtípky a občas si zaprovokovat, protože „světa se bát nesmíš, on se musí bát tebe“.
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Dělá nám problém brát v téhle době cokoliv vážně, říká Poly z Insanie
Jedna ze skladeb nese název Tu kytáru jsem spálil kvůli tobě. Jak vás napadlo vytvořit odvrácenou stranu známého šlágru Václava Neckáře?
Už jsme stihli schytat řadu hejtů, že prý urážíme pana Neckáře. Tak to ale není. Nám ta původní písnička připadne kouzelná a tohle je taková naše odpověď na ni, která nemá být zlá, je to spíš vtípek. Nějak ten nápad přišel sám od sebe – představit si metalovou kytaru jako svatou věc, která nesmí být pošpiněna uslzenou rádiovou odrhovačkou. Václava Neckáře máme rádi.
Chtěl bych se zastavit taky u písničky Prachy. V tiskové zprávě se píše, že jste plánovali coververzi, ale nedostali jste svolení vlastníků práv, takže jde o variaci. I tak mi to přijde docela věrné originálu. Jak by ta skladba vypadala, kdybyste to povolení dostali?
Původně byla aranžovaná maličko jinak, ale především my jsme ten hlavní motiv, který je v originále na sedm dob, narovnali do 4/4, takže teď víc riffuje. Hlavně jsme ji ale opatřili vlastním českým textem, současnějším, a místo cinkání mincí na začátku se rytmicky ozývají zvuky bankomatu. Taky jsme doprostřed vpašovali krátký odkaz na ikonickou písničku S.O.S. od Pražského výběru – „Prachy jenom prachy nečekají / Jen po nich sáhneš a už tě mají“. Jsem velký fanoušek Pink Floyd a lákalo nás převléct tu skladbu do nějakého modernějšího kabátu.
A propos, ten výkřik „seš nula!“ na konci mi připomněl otce Hakunděka v Šteindlerově komedii Díky za každé nové ráno. Jsem na správné stopě?
Určitě jste, i když na tohle jsme nemysleli. Ale hlavně to má být taková ta brutální tečka, která posazuje zpátky na zem celé to blouznění současnýho veksláka o tom, jak si může všechno a všechny koupit. Protože takové lidi známe, „miliony, vagony, kamiony…“, ale ve skutečnosti „zůstatek na vašem účtu je nula“.
Líbí se mi rýpnutí o těch, kteří volají po „starých dobrých časech“, kdy „svět byl ještě v pořádku“. Hraje v tom roli frustrace z toho, že svět se někam posouvá a ne každý to zvládá přijmout?
Jasně, svět nikdy v pořádku nebyl, to je jen iluze. Chlápků, co hrozí pěstí do mraků, je čím dál víc… Takhle já zestárnout určitě nechci, vlastně mě spíš baví spousta nového, co svět přináší. Ta písnička je ale taky jakýsi suchý výsměch naivním ezoteoriím typu „když si budeš něco moc přát, celý vesmír se spojí, aby se ti to splnilo“, jak třeba hlásá Paolo Coelho a podobní. To by bylo sice moc fajn, ale takhle úplně to nefunguje.
Co je silnější než pravda? Lež. Ironie je další textový šrapnel. Hádám, že co se týče textové inspirace, rozhodně nestrádáte. Stačí se podívat kolem sebe, mrknout se na sítě a hned je nabito.
Abych byl upřímný, diskuse na sítích ani pod články na internetech nečtu. Stačí mi, co občas někdo napíše na náš facebook. Hodně lidí vůbec nepochopí nadsázku, berou všechno doslova, drobné nuance nevnímají. Když jsme udělali Placatej svět, psali nám dokonce zastánci teorie placaté Země a děkovali, že šíříme jejich pravdu. Taky nám píší hejtři, nelíbíme se jim a snaží se nás všemožným způsobem urazit. Ale z toho máme radost, protože dřív jsme žádné hejtry neměli. Teď je máme a jsme šťastní.