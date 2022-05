Oblibu Black Sabbath jsme brali jako znamení, říká Bonův syn Elijah

V čele kapely stojí zpěvák a kytarista Elijah Hewson, syn Bona ze skupiny U2. Na otázky odpovídal převážně on, doplňován vydatně zbytkem kapely.

Za jakých okolností jste se dali dohromady?

Bylo to za jednoho temného, bouřlivého dne... Ne, vážně. Já a bubeník Ryan jsme byli spolužáci, seděli jsme v jedné lavici a jednou jsme si porovnávali hudbu, kterou jsme měli v iPodech. Já tam měl War Pigs od Black Sabbath, on tam měl War Pigs od Black Sabbath. Brali jsme to jako znamení a řekli jsme si, že bychom mohli založit kapelu. Pak se přidali baskytarista Robert a kytarista Josh.

Je pravda, že vás v začátcích inspirovaly kapely jako Joy Division, The Cure nebo The Stone Roses? Čím přesně pro vás byly vzorem?

Je to tak. Hodně jsme poslouchali kapely jako Nirvana, Metallica, prostě party, na kterých začínáte, když to chcete zkusit s kytarovou muzikou. Pak jsme ale uslyšeli The Stone Roses a bylo nám jasné, že tohle je přesně ono. Písničky jako I Wanna Be Adored nás nasměrovaly dál, měli jsme pocit, že takhle to chceme dělat. To samé The Cure a Joy Division. Nechceme kopírovat jejich zvuk, spíš dosáhnout podobné nálady, vzrušení. Svým způsobem nás taky inspirovaly irské kapely jako My Bloody Valentine nebo třeba Thin Lizzy.

Myslíte, že by vaše debutové album mohlo být impulzem, který opět zažehne jiskru zájmu o kytarovou muziku, jako se to svého času povedlo třeba The Strokes?

Bylo by skvělé, kdyby se nám něco podobného povedlo. Kdyby si parta kluků po poslechu naší desky uvědomila, že chce taky založit kapelu a dělat něco podobného, byla by to pro nás největší satisfakce.

Jak vypadá v Inhaler tvorba písní? Kdo má na starosti hudbu a kdo texty?

Je to kolektivní práce, velmi spontánní. Všichni házíme do placu nápady a čekáme, co se z nich vyvrbí. Nemáme to tak, že by byl jeden člověk zodpovědný za všechno nebo že bychom měli striktně rozdělené, že kytarista skládá hudbu a zpěvák píše texty. Stává se třeba, že Josh přijde se skvělým beatem, na kterém vystavíme písničku.

Co vás nejčastěji inspiruje k tvorbě nových skladeb?

Koncertování, turné a cestování obecně. Rádi potkáváme nové lidi, posloucháme jejich příběhy.

Máte už připravené nové písničky na případné další album?

Máme spoustu skladeb, rozepsaných či kompletně dodělaných, čili až přijde čas, něco s nimi podnikneme. Teď si hodně užíváme právě koncertování, chceme podpořit debut, který jsme vydali v době, kdy se kvůli protipandemickým opatřením živě moc hrát nemohlo.