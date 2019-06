VIDEO: Chinaski a IMT Smile spojil Osud, píseň vznikla celá naživo

Obě kapely hrály v plném obsazení, bez jakýchkoliv dotáček a oprav. Výsledkem je uvolněná písnička, ve které frontmani Michal Malátný a Ivan Tásler zpívají o tom, že všechno má svůj význam. Atmosféru nahrávání, když obě kapely předvedly písničku poprvé naživo, nyní přibližuje aktuální videoklip.

„Písnička vznikla velmi spontánně, je to live nahrávka. Všech deset najednou se nás sešlo ve studiu a nahrávali jsme naráz dvoje bubny, dvoje basy, dvoje klávesy. Bylo to velmi silný,“ vzpomíná na natáčení Ivan Tásler. „Původně jsme se báli, že to bude příliš hlučné. Ale vymysleli jsme sofistikovaný způsob, jak se vystřídat a jak místy hrát i spolu,“ dodává.

Klip zachycuje nejen momenty ze studia, ale i první živé provedení skladby na vyprodaném koncertě v Českém Krumlově, kde se obě kapely postavily společně na pódium.

Chinaski 12. prosince 2018 v pražském Foru Karlín

Chinaski mají k IMT Smile blízko. Často spolu hráli a udržují přátelské vztahy. Navíc nový baskytarista Chinaski Tomi Okres původně s IMT Smile hrával. „Určitě to byl jeden z důvodů, proč jsem měl pocit, že by toto spojení mohlo fungovat. Nehledě na to, jak dlouho se znám s Frantou, Michalem a Lukášem. Byla to poslední písnička, kterou jsem potřeboval na albu a chtěl jsem, aby to bylo finále. Měl jsem o ní určitou představu, text je přesně vhodný na závěr desky,“ dodává Tásler.

Stejně to cítí i frontman Chinaski Michal Malátný: „Naše patnáctileté přátelství vyvrcholilo společnou písní. Málokdy jsem zažil ve studiu hezčí chvíle, lepší atmosféru. Jsem vděčný,“ říká.

Slovenští IMT Smil zasvětili celý letošní rok pravidelnému koncertování v Česku. Tuzemské aktivity kapela zakončí 19. listopadu v pražském Foru Karlín.