Na Český mejdan s Impulsem 2021 dorazí Olympic, Mirai nebo Marie Rottrová

„Každá radost má své jméno. Jsme přesvědčeni o tom, že i třeba malá radost dělá každý den lepším. Ve vysílání se o tom snažíme přesvědčit i naše posluchače a teď jim jednu takovou radost chceme udělat i my v Rádiu Impuls. Český mejdan 2021 bude,“ potvrdil konání hudební akce roku generální ředitel Rádia Impuls Jiří Hrabák.

Přesunutý loňský ročník dodrží avizovaný termín a uskuteční se v sobotu 16. října 2021 od 18.00 hodin v pražské O2 areně. Už pátým rokem rozezní největší halu u nás Český mejdan s Impulsem 2021 a bude trvat téměř pět hodin. Headlinerem letošního ročníku bude kapela Chinaski, která se vrátí na Český mejdan na den přesně po pěti letech.

Účast potvrdila i česká Lady soul, Marie Rottrová, která určitě pro své vystoupení vybere největší hity své téměř 60 let dlouhé hudební kariéry. Dále na Českém mejdanu vystoupí kapela Olympic a hitmaker Xindl X.

Návrat na Český mejdan s Impulsem hlásí Michal Hrůza, v letošní sestavě nebude chybět ani skupina Mirai a svoje písně naživo přijde zahrát i kapela Jelen, která vévodí české rádiové hitparádě.

Dle posledních vládních nařízení, která vejdou v platnost 1. září 2021, bude umožněno pořadatelům kulturních akcí povolit vstup do objektu divákům do naplnění kapacity za dodržení stanovených podmínek a hygienických opatření. „Věříme, že se do daných limitů vejdeme a přivítáme v O2 areně příznivce skvělé české muziky.

„Nadále budeme sledovat vývoj pandemické situace a řídit se budeme

výhradně podle aktuálně nastavených pravidel, o nichž budeme samozřejmě naše posluchače informovat ve vysílání, na webu i prostřednictvím sociálních sítí,“ dodal Jiří Hrabák.

Vstupenky na Český mejdan s Impulsem jsou k dostání v prodejní síti Ticketportal a Ticketmaster. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Více informací najdete na www.impuls.cz, facebooku a instagramu Rádia Impuls.