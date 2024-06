Buď začátek, nebo konec. Nové album Imagine Dragons provází bolest i radost

Novinka Loom navazuje na předchozí dvojdílný počin Mercury – Acts 1 & 2, obsahuje devět skladeb v délce trvání ani ne půl hodiny. Imagine Dragons desku produkovali společně s dlouholetými pracovníky, švédským produkčně-skladatelským duem Mattman & Robin. Na obalu vidíme výjev, který zpěvák Dan Reynolds charakterizuje jako nejednoznačný.

„Nedá se říct, jestli je to západ slunce, nebo východ. Před ním stojí odděleně dvě postavy, což působí taky dost nejednoznačně. Podobný pocit mám z poslechu desky. Může to být začátek něčeho nového, zároveň ale taky konec starého. Je to prostě buď, nebo,“ prozradil Dan Reynolds v rozhovoru pro agenturu Associated Press.

První náznaky toho, že se v táboře Imagine Dragons k čemusi schyluje, se na kapelních sociálních sítích začaly objevovat v březnu 2024. Na oficiálních webových stránkách fanoušci nalezli čtyři přesýpací hodiny a následně čtvero dveří.

Kapela poté pro fanoušky na svých stránkách spustila hru, kdy se soutěžící rozdělili do skupin Croyants (Věřící), Guerriers (Bojovníci) a Rêveurs (Snílci) a sbírali body. Každý týden se objevily nové dveře, které vedly k novému úkolu a odhalovaly indicii v podobě data vydání nebo textu skladby.

Prvního dubna se otevřely dveře s oznámením, že za dva dny vyjde nová píseň Eyes Closed a 22. dubna byly odhaleny páté dveře, které potvrdily, že nové album se bude jmenovat Loom a přinesly informace o chystaném letním světovém turné.

Koncertování je pro Imagine Dragons podle slov frontmana Reynoldse naprosto zásadní, považují je za něco na způsob terapeutického setkání.

„V jednom prostoru máte shromážděnou spoustu lidí, kteří si uvědomují, že se svými pocity nejsou osamoceni. Nechci, aby se nutně na povel cítili šťastní nebo nebo smutní. Mým přáním je, aby se rozhlédli kolem sebe a uvědomili si, že i ti kolem nich něco cítí. Zkrátka že v tom nejsou sami, ať už prožívají cokoliv,“ říká zpěvák