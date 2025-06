„Co na tom ty lidi maj, sakra?“ tázal se v jednom díle pořadu Ano, šéfe! sám sebe Zdeněk Pohlreich, když nepříliš nadšeně degustoval smažený sýr s tatarkou a hranolky. Podobně se můžeme ptát i na vystoupení Imagine Dragons. Je to typický případ „worship“ kapely, tedy takové, kolem níž jsou sdruženy šiky zarytých uctívačů, zároveň ale nenacházíme nic, co by tuhle partu z Las Vegas nějak výrazně povyšovalo nad průměr.

Trocha špíny jak ve studiu, tak i na koncertních pódiích by Imagine Dragons rozhodně neuškodila.