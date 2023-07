Umíme hrát pro papeže i buddhistické mnichy, slibuje italské trio Il Volo

Gianluca Ginoble, Piero Barone a Ignazio Boschetto se setkali, když jim bylo patnáct let. Jejich nejznámější písní je hit Grande Amore, která má na YouTube přes čtvrt miliardy zhlédnutí. V pražské O2 aréně zazpívají Italové 10. října a plánují představit průřez tím nejlepším ze své tvorby.

Od začátku kariéry jste každý rok deset měsíců na cestách. Neunaví to člověka po nějaké době?

Piero: Může se to stát, ale pro nás je práce i cestování pořád hlavně zábava. Jsme šťastní, že můžeme svou práci a hudbu šířit mezi lidi po celém světě. Je to naše největší vášeň. Někdy strávíme na daném místě jen jeden den, jako třeba dnes tady v Budapešti, ale pokud si správně uspořádáme čas, můžeme i tak dané místo aspoň trochu poznat.

Giancula: Jak řekl Piero: žijeme svůj sen. Na světě je spousta lidí, kteří musí dělat práci, která je vůbec nebaví. Nemají příležitost se nikam podívat a poznávat. My neustále poznáváme nové lidi, jazyky, máme šanci otevírat svou mysl a učit se, to je krásné.

Ignazio: Já mívám jediný problém: špatně si pamatuju čísla svých hotelových pokojů, takže musím často zpátky na recepci a zeptat se.