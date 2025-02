Text písně Karla Gotta jsem drze změnil, ale vyšlo to, vzpomíná Timko z No Name

Je to přes dvacet let, co vznikl váš hit Prvá. Jak k tomu vlastně došlo?

Písnička vznikla pro moji ženu Silvii. Přesně si pamatuji ten moment – byli jsme spolu v posteli. Ale nemyslím to tak, jak by to mohlo vyznít. Prostě jsme si povídali. Začal jsem něco vyprávět a ona to za mě dopověděla. Žasnul jsem. Silvia byla skutečně „prvá“. Věděla přesně, co chci říct, byla naladěná na stejnou vlnu jako já. To na ní bylo a dodnes je neuvěřitelně sexy. Společně souzníme.

Je to tím, že jsme oba „motorové myši“. Oba máme zrychlené tempo, plno aktivit. Učíme, pracujeme, podnikáme. Pravděpodobnost, že Silvia něco dopoví za mě, je zkrátka vysoká. A jestli si o mně někdo myslí, že jsem rychlý, ještě neviděl ji. Povídáme si doslova najednou, a když nastane ticho, je to proto, že se někdo napije nebo nadechne. Je to náročné, ale dá se na to zvyknout.