VIDEO: Zkuste rozluštit nový hudební rébus Igora Orozoviče

Jde snad o rébus, zda v novém „kabátku“ posluchač ještě českou písničku pozná? Jaké to vlastně je, když se z českých šlágrů dělá světový hit? Odpověď zná strůjce nápadu herec a muzikant Igor Orozovič.

„V období, kdy jsem hodně frčel v šansonech, jsem narazil na jednu písničku Michala Davida, u které mě napadlo, že by mohla dobře znít ve francouzštině. Zároveň mi to přišlo jako dobrej fór. A tak jsem se do toho pustil. A bavila mě myšlenka, že některé české písně, kdyby vznikaly v zahraničí, nebo kdyby čeština byla mezinárodním jazykem, mohly být světovým hitem. A třeba i ty, u kterých by to člověk ani ve snu nečekal,“ říká Igor Orozovič, herec známý například ze seriálů Polda, Živé terče, z filmu Milada nebo divadelního muzikálu Lazarus z pera Davida Bowieho.



Jeho domovskou scénou je Národní divadlo a společně s Milanem Šotkem a Jiřím Suchým z Tábora zakladatelem a spolutvůrcem autorského Cabaretu Calembour, v rámci něhož dělá hudební rébusy, tak zvané Poznávačky.

„Je to zpestření naší autorské tvorby, kdy diváci mají za úkol uhodnout, o kterou českou melodii se jedná. Poznávačky beru jako takový hudební fórek, ale zároveň i jako hudebně-jazykový experiment. Snažím se vybírat písně podle jejich melodiky, harmonických vlastností a celkové energie a k nim přiřadit odpovídající jazyk a styl. Samozřejmě to má být zábavné, takže záměrně jdu někdy do kontrastu,“ upřesňuje Orozovič

Na Rébusongy aneb Poznávačky se můžete podívat na oficiálním youtube kanálu Igora Orozoviče. Zaznějí také na koncertě 7. září v alternativním prostoru Pracovna & Laskafe na pražském Žižkově a samozřejmě dál v rámci improvizovaných Kalavečerů Cabaretu Calembour.



A doufám, že jednou v plné parádě zazní i na mých samostatných koncertech, které do budoucna plánuji,” dodává Igor Orozovič.