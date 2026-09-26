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No jo přece – Kubiška! Její hostování beru jako malý zázrak, svěřuje se Igor Orozovič

Jindřich Göth
  10:00

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Herec a hudebník Igor Orozovič | foto: Alžběta Jungrová

Herec a hudebník Igor Orozovič vydal druhé autorské album Sisyfá, na které si pozval několik hostů včetně Marty Kubišové nebo Jindry Poláka, frontmana kapely Jelen. Aktuálně také zkouší v Národním divadle představení Běsi podle románu F. M. Dostojevského a připravuje se na křest alba, který se bude konat 16. října v pražském Paláci Akropolis. A kromě toho všeho je velkým fanouškem Nicka Cavea.

Jak se vám líbil koncert Nicka Cavea na pražském Metronomu?
Byl jsem na něm už potřetí a říkal jsem si, jestli už to není moc. Ale zase mě dostal. Na předešlých koncertech jsem vybíral místo spíš kvůli dobrému zvuku, tak jsem si řekl, že tentokrát půjdu co nejblíž k pódiu, kde to třeba nebude znít úplně ideálně. Ale jak on chodí k lidem, sahá na ně, bere je za ruku – to by byla škoda nezažít. A pamatoval jsem si, že chodí víc na levou stranu pódia. Což je asi nějak přirozené, taky to na jevišti tak dělám – do pravé se spíš musím nutit.

Takže zas bylo potřeba nějakou ženskou energii, zároveň ale s jakýmsi francouzským, hravě erotickým espritem.

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