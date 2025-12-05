Lucie v O2 areně zdarma. K předplatnému iDNES Premium získáte dvě vstupenky

Matematika je v tomto případě pro čtenáře více než příznivá. Zatímco cena dvouletého členství iDNES Premium činí 1 889 korun, hodnota dvou vstupenek na koncert Lucie se šplhá na 3 980 korun. Předplatitelé tak získají nejen přístup k prémiovému obsahu na 24 měsíců, ale také zážitek v O2 areně, a to fakticky za méně než polovinu ceny vstupenek.
Akce platí jak pro nové uživatele, tak pro stávající členy iDNES Premium, kteří si své předplatné prodlouží o další dva roky.
|
Ve velkém stylu. Lucie uvolnila lístky na druhý koncert v pražské O2 areně
Jen pro 40 nejrychlejších
Vzhledem k exkluzivitě nabídky je počet balíčků striktně omezen. K dispozici je pouze 80 vstupenek, tedy 40 párů. Akce funguje na principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ a po vyčerpání kapacity bude nabídka ukončena.
Úspěšní zájemci, kteří stihnou balíček zakoupit, naleznou vstupenky ve své e-mailové schránce začátkem následujícího týdne, konkrétně v pondělí nebo v úterý. Není tedy třeba mít obavy, pokud vstupenky nedorazí okamžitě po víkendové platbě.
Velkolepé finále turné k 40 letům Lucie
Vstupenky platí na koncert, který se uskuteční ve středu 10. prosince 2025 v pražské O2 areně. Jde o druhý přidaný koncert v rámci turné Lucie 40 let, kterým kapela reagovala na enormní zájem o první termín. Zatímco úterní vystoupení je již prakticky vyprodané, středeční se k naplnění kapacity rychle blíží.
Návštěvníky čeká největší pódium v historii kapely, hydraulické prvky, levitující hudebníci a scénografie inspirovaná písní Lucy in the Sky with Diamonds. Zazní legendární hity i novinky z připravovaného alba R.A.D.O.S.T. Na pódiu se ke kapele připojí i bývalí členové Michal Penk či Tomáš Waschinger a hvězdní hosté jako Michael Kocáb, Petr Janda nebo Michal Pavlíček. Středeční koncert má navíc charitativní podtext a podpoří činnost několika nadací, včetně Nadace Terezy Maxové.
Plnohodnotné iDNES Premium do budoucnosti
Kromě vstupenek získají uživatelé plnohodnotné členství na dva roky. Členství v iDNES Premium otevírá přístup k tisícům článků, které vznikají mimo denní zpravodajský rytmus. Patří mezi ně analytické texty, rozsáhlé reportáže, komentáře, investigace či zahraniční analýzy. Předplatitelé mají k dispozici i spotřebitelský servis, praktické návody, testy produktů nebo inspirativní příběhy z domova i ze světa.
Součástí předplatného je také digitální přístup k deníku MF DNES a k desítkám časopisů vydavatelství Mafra včetně titulů Téma, TV Magazín nebo Žena a život. V rámci předplatného je možné každý měsíc stáhnout jednu audioknihu a e-knihu z vybrané nabídky.
Pro předplatitele jsou pravidelně připravovány také exkluzivní soutěže o hodnotné ceny, výjimečné akce a možnost přednostního nákupu vstupenek na koncerty, představení a další kulturní události.