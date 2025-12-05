Lucie v O2 areně zdarma. K předplatnému iDNES Premium získáte dvě vstupenky

  16:27
Přinášíme mimořádnou příležitost pro fanoušky české hudební legendy. K nákupu dvouletého předplatného iDNES Premium nyní nejrychlejší zájemci získají dvě vstupenky na koncert skupiny Lucie v O2 areně zcela zdarma. Hodnota dárku přitom dvojnásobně převyšuje cenu samotného předplatného. Nabídka je však limitována počtem kusů.
V roce 2024 vystoupila na festivalu i kapela Lucie.

V roce 2024 vystoupila na festivalu i kapela Lucie. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Kapela Lucie během vystoupení na Českém slavíku (21. listopadu 2025)
Kapela Lucie během vystoupení na Českém slavíku (21. listopadu 2025)
Skupina Lucie na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (30. srpna 2025)
Skupina Lucie na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (30. srpna 2025)
Matematika je v tomto případě pro čtenáře více než příznivá. Zatímco cena dvouletého členství iDNES Premium činí 1 889 korun, hodnota dvou vstupenek na koncert Lucie se šplhá na 3 980 korun. Předplatitelé tak získají nejen přístup k prémiovému obsahu na 24 měsíců, ale také zážitek v O2 areně, a to fakticky za méně než polovinu ceny vstupenek.

Akce platí jak pro nové uživatele, tak pro stávající členy iDNES Premium, kteří si své předplatné prodlouží o další dva roky.

Ve velkém stylu. Lucie uvolnila lístky na druhý koncert v pražské O2 areně

Jen pro 40 nejrychlejších

Vzhledem k exkluzivitě nabídky je počet balíčků striktně omezen. K dispozici je pouze 80 vstupenek, tedy 40 párů. Akce funguje na principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ a po vyčerpání kapacity bude nabídka ukončena.

Úspěšní zájemci, kteří stihnou balíček zakoupit, naleznou vstupenky ve své e-mailové schránce začátkem následujícího týdne, konkrétně v pondělí nebo v úterý. Není tedy třeba mít obavy, pokud vstupenky nedorazí okamžitě po víkendové platbě.

Skupina Lucie na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (30. srpna 2025)

Velkolepé finále turné k 40 letům Lucie

Vstupenky platí na koncert, který se uskuteční ve středu 10. prosince 2025 v pražské O2 areně. Jde o druhý přidaný koncert v rámci turné Lucie 40 let, kterým kapela reagovala na enormní zájem o první termín. Zatímco úterní vystoupení je již prakticky vyprodané, středeční se k naplnění kapacity rychle blíží.

Návštěvníky čeká největší pódium v historii kapely, hydraulické prvky, levitující hudebníci a scénografie inspirovaná písní Lucy in the Sky with Diamonds. Zazní legendární hity i novinky z připravovaného alba R.A.D.O.S.T. Na pódiu se ke kapele připojí i bývalí členové Michal Penk či Tomáš Waschinger a hvězdní hosté jako Michael Kocáb, Petr Janda nebo Michal Pavlíček. Středeční koncert má navíc charitativní podtext a podpoří činnost několika nadací, včetně Nadace Terezy Maxové.

Plnohodnotné iDNES Premium do budoucnosti

Články v iDNES Premium

Kromě vstupenek získají uživatelé plnohodnotné členství na dva roky. Členství v iDNES Premium otevírá přístup k tisícům článků, které vznikají mimo denní zpravodajský rytmus. Patří mezi ně analytické texty, rozsáhlé reportáže, komentáře, investigace či zahraniční analýzy. Předplatitelé mají k dispozici i spotřebitelský servis, praktické návody, testy produktů nebo inspirativní příběhy z domova i ze světa.

Součástí předplatného je také digitální přístup k deníku MF DNES a k desítkám časopisů vydavatelství Mafra včetně titulů Téma, TV Magazín nebo Žena a život. V rámci předplatného je možné každý měsíc stáhnout jednu audioknihu a e-knihu z vybrané nabídky.

Pro předplatitele jsou pravidelně připravovány také exkluzivní soutěže o hodnotné ceny, výjimečné akce a možnost přednostního nákupu vstupenek na koncerty, představení a další kulturní události.

Potkali jsme se u Návštěvníků, vzpomíná na zesnulého Pištěka režisér Brabec

Theodor Pištěk převzal v Karlových Varech Křišťálový glóbus za mimořádný...

Poznali se při natáčení seriálu Návštěvníci a pak se potkávali znovu, mimo jiné režisér a kameraman Jaroslav Brabec fotografoval kostýmního výtvarníka Theodora Pištěka v jeho ateliéru. „Zásadní...

4. prosince 2025  16:50

Rock for People 2026: program, vstupenky, ubytování a doprava

Fanoušci před koncertem Guns N’ Roses na hradeckém letišti (15. června 2025)

Jeden z největších a nejstarších open-air festivalů v Česku se příští rok opět vrátí na bývalé letiště v Hradci Králové. Areál Park 360, vzdálený jen dva kilometry od centra města, přivítá Rock for...

4. prosince 2025  16:02

