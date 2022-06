Stud a vztek. Zpěvačka Ida Kelarová odmítá vyznamenání od Zemana

Nominaci chtěl Senátu České republiky, který každoročně předkládá prezidentovi seznam osobností, jež by mohl vyznamenat, navrhnout Cyril Koky, odborný referent pro oblast národnostních menšin Středočeského kraje.

„Nominace na státní vyznamenání si nesmírně vážím, zejména proto, že mě chtěli navrhnout sami Romové. Pokud bych byla Senátem opravdu nominována a prezident Zeman se rozhodl mi vyznamenání udělit, nemohla bych ho přijmout. Současného prezidenta totiž nepovažuji za důstojného reprezentanta naší země a jeho rozhodnutí ve mně vzbuzují stud a vztek,“ uvedla Ida Kelarová pro zpravodajský server Romea.cz.

Zeman svými slovy a jednáním v podstatě popírá to, o co já se v České republice 25 let snažím, tedy aby si lidé vůči sobě navzájem projevovali respekt a chovali se k sobě s úctou. Ostudné samozřejmě byly i jeho výroky na adresu Romů, ale já se v podstatě nemůžu ztotožnit s žádným z jeho postojů a názorů,“ dodala ještě romská zpěvačka a hudebnice, sestra zpěvačky Ivy Bittové.

Nedokáže si prý také představit, že by z rukou prezidenta Miloše Zemana cenu přijala. „V mládí bych nikdy nevěřila, že se dostanu za svoji práci tak vysoko, ale taky bych nikdy nevěřila, že budeme mít takového prezidenta,“ řekla. .