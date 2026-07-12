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Ne do Ameriky, ale mnohem dál. Ian Curtis se naposledy vyfotil a dal světu sbohem

Jindřich Göth
Seriál
Pasová fotografie Iana Curtise

Pasová fotografie Iana Curtise | foto: Omega Auctions

Pasová fotografie Iana Curtise
Pasová fotografie Iana Curtise
Joy Division
Zpěvák a kytarista New Order Barney Sumner
10 fotografií
Vypadá to jako běžná pasová fotografie a taky to vlastně je běžná pasová fotografie. Zároveň to ale je poslední snímek Iana Curtise, zpěváka britské post-punkové kapely Joy Division před jeho dobrovolným odchodem ze světa. Co stálo za jejím vznikem, ozřejmuje další díl seriálu Slavné fotografie.

Žádné rockerské pózy, rozpřažené ruce, ryčící dav. Jen trochu zaskočeně a malinko vyděšeně se tvářící mladík s nakrátko ostříhanými vlasy a čímsi znepokojivým v očích. Ian Kevin Curtis, nezapomenutelný textař a zpěvák manchesterské kapely Joy Division, která na pouhých dvou řadových albech Unknown Pleasures (1979) a Closer (1980) inspirovala tucty následovníků, zasmušilých mládenců s kytarami.

Punkový hněv převrátila ve smutek, agresi nahradila odevzdaností a vznešeným smutkem. Do rockové hudby vnesla existenciální tíseň a kouřem prosycený, chladně kovový zvuk manchesterského předměstí.

Slavné fotografie

Ian Curtis byl jejím hlasem. V jeho textech se zračilo osamění, obavy a nejistota. Analyzoval rozpadají se vztahy, nořil se do svého nitra a vytahoval z něj obrazy plné zmaru a neštěstí. Žil to, co zpíval, a naopak.

Za jeho typickými škubavými pohyby za mikrofonem stála epilepsie, kterou trpěl. Sužovaly jej také deprese a kromě manželky Deborah měla pevné místo v jeho srdci i milenka Annik Honoré, belgická hudební novinářka a promotérka. Ačkoliv – co vlastně bylo v Curtisově životě skutečně pevné? Snad jen hudba Joy Division, která díky absolutnímu prožitku dodnes nezestárla ani o vteřinu.

Pasová fotografie Iana Curtise
Pasová fotografie Iana Curtise
Pasová fotografie Iana Curtise
Zpěvák a kytarista New Order Barney Sumner
10 fotografií

Pasovou fotografii, o níž je řeč, si Ian Curtis nechal udělat ve čtvrtek 15. května 1980 ve fotokabince Photo Me v obchodě Woolworths v britském Macclesfieldu v rámci příprav na americké turné Joy Division. Zpěvák snímek z druhé strany podepsal a předal road manažerovi Terrymu Masonovi, aby jej tento poskytl americkým imigračním úřadům.

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„Ianovy fotky byly poslední, které jsem potřeboval před cestou na ambasádu. Jeli jsme za ním s Barneyem (Sumnerem, kytaristou Joy Division – pozn. red.) a Robem Grettonem (manažer kapely a spoluzakladatel její vydavatelské firmy Factory Records – pozn. red.). Ian byl ve skvělé náladě, sršel energií. Vypadalo to, že vyřešil trable v rodinném životě a je plný elánu a odhodlání pustit se s kapelou do dalších věcí. Předal mi dvě podepsané fotografie pro potřeby úřadů a pak mi dal ještě třetí kopii a prohodil: ’Nikdy nevíš, kdy se ti bude hodit.’ Rob Gretton k tomu poznamenal, že je to tuzér za to, že musím na ambasádu,“ zavzpomínal na okolnosti vzniku fotografie Terry Mason.

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Předání dokumentů a vyřízení víz proběhlo bez zádrhelů, Terry Mason vyzvedl pasy, informoval telefonicky Roba Grettona a cestou vlakem zpět do Manchesteru věřil, že teď se už nic nemůže pokazit.

Joy Division měli odletět do USA v pondělí 19. května 1980 ráno. O den dříve, tedy v neděli 18. května, se Ian Curtis podíval na film Wernera Herzoga Stroszek, poté si pustil album Idiot od Iggyho Popa a vydal se dobrovolně na cestu. Ne za moře, ale na věčnost. „Právě teď si přeju být mrtev, více už nemohu předstírat,“ stálo mimo jiné v jeho dopise na rozloučenou.

A zbylí tři, což bylo kromě zmíněného Bernarda Sumnera baskytarista Peter Hook a bubeník Stephen Morris? S pomocí posily v podobě klávesistky Gillian Gilbertové a pod novým názvem New Order udělali za minulostí tlustou čáru a začali sepisovat novou kapitolu historie populární hudby, Vyšlo jim to i napodruhé.

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